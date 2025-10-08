09 OCTTHURSDAY2025 12:14:35 AM
Nari

भीषण ठंड के लिए तैयार रहिए! अक्टूबर में ही हो गया दिसंबर जैसा हाल

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 08 Oct, 2025 07:14 PM
भीषण ठंड के लिए तैयार रहिए! अक्टूबर में ही हो गया दिसंबर जैसा हाल

नारी डेस्क:  हिमाचल प्रदेश में बारिश और बफर्बारी जारी रहने के कारण प्रदेश के सभी हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मनाली-लेह मार्ग अवरुद्ध हो जाने से लद्दाख की ओर जाने वाले वाहनों को दारचा में रोक दिया गया है। मौसम विभाग कार्यालय ने  बताया कि हिमाचल प्रदेश में इस साल बहुत जल्दी बफर्बारी हुयी है। इससे पहले, केलांग में 11 अक्टूबर, 2018 को छह सेंटीमीटर शुरुआती बफर्बारी दर्ज की गयी थी। इस बार छह अक्टूबर को 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा बफर्बारी दर्ज की गयी। राज्य के औसत अधिकतम तापमान में सामान्य से 11.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गयी है।


यह भी पढ़ें: दुबई में हिजाब पहनकर दीपिका पादुकोण ने करोड़ों भारतीयों को किया नाराज
 

मौसम विभाग ने बताया कि चंबा का अधिकतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 14.8 डिग्री सेल्सियस , डलहौजी का तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस से गिरकर सिफऱ् 6.3 डिग्री सेल्सियस एवं मनाली का तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के बाद 10.8 डिग्री सेल्सियस , कांगड़ा का तापमान 13.0 डिग्री की गिरावट के बाद 17.0 डिग्री, मंडी का तापमान 13.0 डिग्री की गिरावट के बाद 16.8 डिग्री, बिलासपुर का तापमान 13.5 डिग्री की गिरावट के बाद 17.9 डिग्री और हमीरपुर का तापमान 14.8 डिग्री की गिरावट के बाद 16.6 डिग्री दर्ज किया गया है। इसी तरह, ज़्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से नीचे चला गया। कल्पा और केलांग का तापमान शून्य से 10 डिग्री नीचे चला गया।  
 

यह भी पढ़ें: मौत के बाद वायरल हुआ सिंगर राजवीर जवंदा का दर्द भरा आखिरी पोस्ट


अधिकारियों ने बताया कि बफर्बारी के कारण मनाली-लेह मार्ग अवरुद्ध हो गया और लद्दाख की ओर जाने वाले वाहनों को दारचा में रोक दिया गया। उन्होंने बताया कि लाहौल-स्पीति , गोंधला में 30 सेमी, केलांग में 15 सेमी, हंसा में 5 सेमी और कुकुमसेरी में 3.2 सेमी बफर्बारी हुई। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार राज्य के निचले और मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में मध्यम से बहुत भारी बारिश हुई। नैना देवी में कल शाम से 132.6 मिमी बारिश हुयी।   हिमाचल प्रदेश में एक से सात अक्टूबर तक मानसून के बाद के मौसम की सामान्य 6.1 मिमी बारिश के मुकाबले 44.2 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 625 प्रतिशत अधिक है।


 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it