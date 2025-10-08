"ये नारीवादी नहीं बस 'हिंदू विरोधी' हैं..." दुबई में हिजाब पहनकर दीपिका पादुकोण ने करोड़ों भारतीयों को किया नाराज

नारी डेस्क: बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण अबू धाबी के एक पर्यटन अभियान के साथ सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा का विषय बन गई हैं, जिसमें वह शेख जायद ग्रैंड मस्जिद में हिजाब पहने हुए दिखाई दे रही हैं। दीपिका, जो अपने पति और साथी अभिनेता रणवीर सिंह के साथ इस विज्ञापन में दिखाई दे रही हैं, विवादों से अनजान नहीं हैं। इससे पहले, सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अपनी उपस्थिति और "पठान" के गाने "बेशरम रंग" में नारंगी रंग की बिकिनी पहनने के लिए उन्हें सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।



पादुकोण अब अपने पति के साथ अबू धाबी के संस्कृति और पर्यटन विभाग के डेस्टिनेशन ब्रांड, एक्सपीरियंस अबू धाबी की ब्रांड एंबेसडर बन गई हैं। "मेरा सुख" शीर्षक वाले इस अभियान वीडियो में यह जोड़ा अबू धाबी की सैर करता हुआ दिखाई दे रहा है और रणवीर दीपिका को शहर के कुछ पसंदीदा स्थानों से परिचित करा रहे हैं, जिनमें कई सांस्कृतिक और स्थापत्य स्थल शामिल हैं। एक दृश्य में, यह जोड़ा ग्रैंड मस्जिद में है और दीपिका जंग लगे अबाया और हिजाब पहने हुए दिखाई दे रही हैं।



इसके बाद हुई तीखी बहस में, कुछ लोगों ने 39 वर्षीय अभिनेत्री को रूढ़िवादी पोशाक को बढ़ावा देने के लिए "नकली नारीवादी" कहा, जबकि अन्य ने उनके फैसले का बचाव किया और अरब संस्कृति के प्रति उनके सम्मान की बात कही। उनकी आलोचना करने वालों ने तर्क दिया कि हिजाब पहनने का उनका फैसला 2015 के "माई चॉइस" वीडियो में उनकी उपस्थिति के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें उन्होंने महिलाओं को अपनी शर्तों पर जीने, कपड़े पहनने और प्यार करने की स्वतंत्रता की वकालत की थी। एक एक्स यूजर ने लिखा-"दीपिका पादुकोण का वीडियो 'माई चॉइस' याद है? 'बिंदी लगाना या न लगाना, मेरी पसंद है'। 'मैं कौन से कपड़े पहनूंगी, यह मैं तय करती हूं'। अब दीपिका पादुकोण ने हिजाब पहनकर अबू धाबी पर्यटन का प्रचार करते हुए वीडियो बनाया है। 'माई चॉइस' का क्या हुआ?" ।

इसी तरह की एक और पोस्ट में लिखा था- "हिंदू परंपराओं पर - 'मेरा शरीर, मेरी पसंद'। लेकिन पैसों के लिए 'हिजाब' पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। दीपिका पादुकोण जैसी नकली नारीवादियों की यही हकीकत है। वे नारीवादी नहीं हैं...वे बस 'हिंदू विरोधी' हैं।" एक अन्य ने लिखा- "दीपिका पादुकोण के रत्न। बिंदी पर: मेरी पसंद। हिजाब पर: पैसे दो कुछ भी पहन लूंगी। मेरी पसंद पैसों तक सीमित है, आखिर वह एक अभिनेत्री हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं, नारीवाद और स्वतंत्रता जैसी कोई चीज़ नहीं है, वह पैसों के लिए अपनी आत्मा बेच सकती हैं," एक पोस्ट में लिखा था।



एक व्यक्ति ने आश्चर्य जताया कि दीपिका ने इस तरह किसी भारतीय धार्मिक स्थल का प्रचार क्यों नहीं किया। एक यूज़र ने लिखा- "दीपिका पादुकोण ने अबू धाबी मस्जिद का प्रचार करने के लिए हिजाब पहना था। लेकिन वह कभी भी अपने धर्म या तीर्थ स्थल का प्रचार नहीं करेंगी,"। देश की सबसे प्रमुख फिल्मी सितारों में से एक, दीपिका अक्सर खुद को सार्वजनिक और राजनीतिक बहसों के केंद्र में पाती रही हैं। जनवरी 2020 में अपनी फिल्म "छपाक" के प्रचार के दौरान जेएनयू में उनकी अप्रत्याशित उपस्थिति के बाद, 2023 में "पठान" आई, जब उनके गीत "बेशरम रंग" ने दक्षिणपंथी समूहों में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया, जिन्होंने दावा किया कि उनके भगवा स्विमसूट ने हिंदू भावनाओं का अपमान किया है।



