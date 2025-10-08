मौत के बाद वायरल हुआ सिंगर राजवीर जवंदा का दर्द भरा आखिरी पोस्ट, फैंस के निकले आंसू

नारी डेस्क: लोकप्रिय पंजाबी गायक और अभिनेता राजवीर जवंदा का लगभग दो हफ़्ते तक ज़िंदगी और मौत से जूझने के बाद मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। 35 वर्षीय कलाकार को 27 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के बद्दी के पास एक सड़क दुर्घटना में सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई थीं, जब उनकी मोटरसाइकिल कथित तौर पर अचानक सड़क पर आए आवारा मवेशियों से टकरा गई थी। उनके निधन से पंजाबी संगीत जगत और उनके प्रशंसक गहरे सदमे और शोक में हैं।



दुखद खबर आने के तुरंत बाद, राजवीर का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में वह समुद्र के किनारे एक खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए शांत और चिंतनशील दिखाई दे रहे थे। कैप्शन में उनके गाने तू दिस पैंदा की भावुक पंक्तिया थीं, जिनमें लिखा था, "कोई नहीं समझेगा कि तेरे और मेरे बीच क्या बात है। अगर मुझे तेरी याद नहीं, तो बता वो कौन सा पल है।"



इसके बाद से, उनके असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करने वाले प्रशंसकों के शोक और स्मृति संदेशों की बाढ़ आ गई है। गायक को कथित तौर पर शिमला जाते समय अपनी मोटरसाइकिल पर नियंत्रण खोने के बाद सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं। उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत "बेहद गंभीर" बताई। अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार, जवांदा को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था, और अस्पताल की क्रिटिकल केयर और न्यूरोसाइंसेस यूनिट की एक विशेष टीम ने उनके पूरे इलाज के दौरान उनकी बारीकी से निगरानी की।