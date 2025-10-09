"मैं पागल नहीं हूं जो करवा चौथ का व्रत रखूं..." फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस के इस बयान ने मचा दिया था तूफान

नारी डेस्क: करवा चौथ सिर्फ व्रत का दिन नहीं, बल्कि पति-पत्नी के रिश्ते को मजबूत और प्यार से भरने का दिन भी है। इस पावन पर्व को बॉलीवुड हसीनाएं भी बेहद धूम-धाम से मनाती है। हालांकि कुछ एक्ट्रेस ऐसी भी हैं जिन्हे करवा चौथ का व्रत रखना पसंद नहीं हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह तो इसे अंधविश्वास और पितृसत्तात्मक सोच से जुड़ा त्योहार बताकर बवाल खड़ा कर चुकी हैं।



कुछ साल पहले रत्ना पाठक शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें यह देखकर हैरानी होती है कि आज के आधुनिक समय में, पढ़ी-लिखी महिलाएं भी बिना खाए-पिए सिर्फ अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। उन्होंने इसे “रिग्रेशन” (पिछड़ेपन की निशानी) बताया था। उन्होंने कहा था- “हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और अभी भी करवा चौथ जैसे त्योहार मना रहे हैं। यह हास्यास्पद है कि महिलाएं अब भी इस बात पर यकीन करती हैं कि उनके उपवास से उनके पति की उम्र बढ़ जाएगी।”



इतना ही नहीं उन्होंने यह भी बताया कि उसनसे किसी ने पूछा कि क्या करवाचौथ का व्रत रखा है? तो मैंने कहा कि क्या मैं पागल हूं, जो ऐसा करूंगी?'.उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफी विवाद हुआ था। कुछ लोगों ने उनकी बात से सहमति जताई और कहा कि यह परंपरा अब बदलनी चाहिए। जबकि कई लोगों ने कहा कि करवा चौथ श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है, न कि अंधविश्वास। रत्ना पाठक शाह पहले भी सामाजिक परंपराओं और धार्मिक रस्मों को लेकर अपने स्पष्ट और बेबाक विचारों के लिए जानी जाती हैं। हालांकि करवा चौथ को लेकर उनकी इस सोच ने फैंस को निराश कर दिया था।