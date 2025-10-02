02 OCTTHURSDAY2025 7:12:25 PM
करीना कपूर से लेकर अनुपम खेर तक सितारों ने इस तरह मनाया बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न

  • Updated: 02 Oct, 2025 02:06 PM
करीना कपूर से लेकर अनुपम खेर तक सितारों ने इस तरह मनाया बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न

नारी डेस्क: करीना कपूर, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, विद्या बालन और अक्षय कुमार जैसी बॉलीवुड हस्तियों ने दशहरा के त्यौहार पर अपनी शुभकामनाएं देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। सितारों ने बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हुए हार्दिक संदेश और त्योहार की शुभकामनाएं साझा कीं। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बेबो ने एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें लिखा था- "बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत हो, दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।" 

PunjabKesari
अपने एक्स हैंडल पर अक्षय ने हिंदी में लिखा- "आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं! हमेशा सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलते रहें।" अपनी शुभकामनाएं देते हुए, रणदीप हुड्डा ने लिखा- "इस शुभ दिन पर, आइए याद रखें: बुराई शक्तिशाली लग सकती है, लेकिन यह कभी नहीं टिकती। अच्छाई और सच्चाई हमेशा अपना रास्ता खोज लेती है। दशहरा की शुभकामनाएं।" 

PunjabKesari
दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट किया- "आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई! भगवान राम का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे! जय श्री राम! हैप्पी दशहरा।" नेहा शर्मा ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए लिखा-"इस 2 अक्टूबर को, हम बुराई पर अच्छाई की जीत और सत्य और अहिंसा की शाश्वत शक्ति का जश्न मनाते हैं। दशहरा और गांधी जयंती की शुभकामनाएं।"

PunjabKesari
 अर्जुन कपूर ने भगवान राम की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा- "शक्ति, साहस और अंतहीन नई शुरुआत के लिए! सभी को दशहरा की शुभकामनाएं।" अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर मलाइका ने एक तस्वीर साझा की, जिसमें लिखा था- "आज ही के दिन अच्छाई ने बुराई पर जीत हासिल की थी। यह दिन आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करे और कल्याण के नए युग की शुरुआत करे। हैप्पी दशहरा।"

