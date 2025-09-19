सड़क पर बैठ फूट-फूटकर रोने लगी महिला, दो गोलगप्पों के लिए किया ये ड्रामा

नारी डेस्क: जहां कुछ लोगों के पास सांस लेने का भी समय नहीं है तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो खुद के साथ्- साथ दूसरों का भी समय खराब करते हैं। हाल ही में एक महिला ने पानीपुरी के चक्कर में जाम लगा दिया। बीच सड़क पर बैठकर वह ऐसे रोई जैसे वह किसी के मरने का गम मना रही है। महिला की इस हरकत को देख लोग बेहद नाराज है, उसकी इस तरह बेवकूफी कुछ बड़ा नुकसान कर सकती थी।



यह अजीब सी घटना है गुजरात के वडोदरा की, यहां जब एक महिला पानीपुरी खा रही थी तो दुकानदार ने उसे दो कम पानीपुरी दी, जिससे वह नाराज हो गई और सड़क पर धरना देकर बैठ गई। इतना ही नहीं बीच सड़क में वह जोर-जोर से रोने लगी। जब राह चलते लोगों ने उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोली कि पानीपुरी वाले ने 20 रुपये में 6 पूरी की जगह इस महिला को सिर्फ 4 पूरी ही खिलाई।



महिला की मांग थी कि या तो उसे दो पूरी खिलाई जाए या पानीपुरी की रेहड़ी सड़क से हटाई जाए। घंटों तक चल रहे इस ड्रामे को पुलिस ने किसी तरह खत्म करवाया। महिला ने DIAL 112 की टीम के साथ जाने से पहले कहा कि लारी वाला गलत व्यव्हार करता है। वहीं वीएमसी के आराेग्य विभाग का इस मामले को लेकर कहना है कि पानीपुरी वाले की मनमानी पर हम कार्रवाई नहीं सकते हैं। हमारा काम फूड सेफ्टी और उसकी गुणवत्ता जांचने का है।