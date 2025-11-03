03 NOVMONDAY2025 11:43:11 PM
पल- पल तड़प रहा है एयर इंडिया हादसे में इकलौता जिंदा बचा शख्स, बोला- मैं मानसिक रूप से पीड़ित हो चुका हूं

  • Updated: 03 Nov, 2025 07:02 PM
पल- पल तड़प रहा है एयर इंडिया हादसे में इकलौता जिंदा बचा शख्स, बोला- मैं मानसिक रूप से पीड़ित हो चुका हूं

नारी डेस्क: अहमदाबाद में कुछ महीने पहले  हुआ एयर इंडिया विमान हादसा तो सभी को याद होगा ही। इस हादसे ने कई हंसते- खेलते को बर्बाद कर दिया था। इस दर्दनाक हादसे में सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचा था। चमत्कारिक रूप से बचने वाले  विश्वाश कुमार रमेश जिंदा तो हैं लेकिन वह पल- पल डर के साये में जी रहे हैं। अपने अंदर की चोटाें के अलावा वह अकेलेपन का दर्द भी रोज झेल रहे हैं। 


40 वर्षीय रमेश विश्वास कुमार ब्रिटिश नागरिक है जो भारत से वापस अपने परिवार के पास  एयर इंडिया विमान से जा रहा था, इस हादसे में वह बच तो गया लेकिन परिवार से दूर हो गया।  इस घटना के बाद उनकी पत्नी हीरल और चार साल का बेटा ब्रिटेन से भारत आए। यहां वह विश्वास कुमार के साथ रुके, लेकिन फिर लौट गए लेकिन विश्वास कुमार अब तक भारत में हैं, यहां उनकी काउंसलिंग चल रही है।  विश्वासकुमार ने बीबीसी से बात करते हुए कहा- ‘मैं अकेला जिंदा हूं, अब भी यकीन नहीं होता, ये किसी चमत्कार से कम नहीं।’

 

दरअसल विश्वासकुमार को पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) डायग्नोज हुआ है। उनके सलाहकारों के मुताबिक, वह मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से बुरी तरह टूट चुके हैं।  विश्वासकुमार ने  अपना दर्द बयां करते हुए कह- ‘मैं सही से चल नहीं पाता , अब मैं अकेला हूं। मैं अपने कमरे में बस अकेला बैठा रहता हूं। अपनी पत्नी या बेटे से भी बात नहीं करता। मुझे बस अपने घर में अकेले रहना पसंद है। इस हादसे के बाद मेरे और मेरे परिवार के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से यह सब कुछ सहना कठिन है।'
 

विश्वासकुमार ने आगे कहा-  'पिछले 4 महीने से मेरी मां हर दिन दरवाजे के बाहर बैठी रहती है। बिना बात किए, वो और कुछ भी नहीं करती। मुझे अब किसी से भी बात करना पसंद नहीं है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैं सारी रात बस सोचता रहता हूं। मैं मानसिक रूप से पीड़ित हूं।' याद हो कि हादसे के बाद रमेश का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वह हादसे वाली जगह से निकलते देखा गया था। उनके सीने, आंखों और पैरों पर चोट आई थी। रमेश ने बताया था कि  विमान के उड़ान भरने के 30 सेकेंड बाद तेज आवाज हुई और फिर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 

