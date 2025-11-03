03 NOVMONDAY2025 11:43:04 PM
गोविंदा के अफेयर के बारे में जानती हैं सुनीता आहूजा ! बोली- उसकी ये हरकतें करने की उम्र नहीं है

नारी डेस्क: गोविंदा और सुनीता आहूजा का रिश्ता पिछले कुछ दिनाें से खबराें में बना हुआ है। कई बार उनके तलाक और मतभेदों की अफ़वाहें उड़ी, जिससे यह जोड़ी सुर्खियों में बनी रही। अब, सुनीता ने गोविंदा के कथित अफेयर और अपनी असली राय पर खुलकर बात की है। वह हाल ही में पारस एस छाबड़ा के साथ अबरा का दबरा शो पॉडकास्ट में नज़र आईं, जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी, आज़ादी और एक क्रिएटर के तौर पर अपने काम के बारे में खुलकर बात की।

 अपनी यूट्यूब यात्रा की शुरुआत के बारे में बताते हुए सुनीता ने कहा- "यह वाकई बहुत अच्छा चल रहा है। व्लॉगिंग शुरू करने के चार महीने के अंदर ही मुझे यूट्यूब सिल्वर बटन मिल गया।" हास्य और चेतावनी के मिश्रण के साथ, उन्होंने कहा-  "यह घर हमारे लिए छोटा है। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहती हं, 'चीची, मुझे एक बड़ा 5 बेडरूम वाला हॉल वाला घर खरीद दो, वरना देखो तुम्हारा क्या होता है।'"

जब सुनीता से गोविंदा के एक मराठी अभिनेत्री के साथ कथित अफेयर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सवाल टाला नहीं और ईमानदारी से जवाब दिया। उन्होंने कहा- "मैंने मीडिया से कई बार कहा है कि मैंने भी यह सुना है। लेकिन, जब तक मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेती या रंगे हाथों नहीं पकड़ लेती, मैं कुछ भी घोषित नहीं कर सकती। मैंने सुना है कि वह एक मराठी अभिनेत्री है।" सुनीता ने आगे कहा कि जीवन के इस पड़ाव पर, उनके पति को इस तरह के ध्यान भटकाने के बजाय परिवार पर ध्यान देना चाहिए। "यह यह सब करने की उम्र नहीं है। गोविंदा को अपनी बेटी और बेटे यश के करियर के बारे में सोचना चाहिए।"
सुनीता ने स्पष्ट किया कि वह अफ़वाहों पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करतीं और अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करती हैं। उन्होंने कहा- "लेकिन, मैंने भी अफ़वाहें सुनी हैं और कहा है कि जब तक मैं अपना मुंह नहीं खोलूं तब तक किसी भी बात पर भरोसा मत करो। मैंने मीडिया से भी कहा है कि मैं हमेशा सच बोलूंगी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती।" गोविंदा और सुनीता आहूजा ने 11 मार्च 1987 को शादी की। कुछ सालों तक उन्होंने अपनी शादी को गुप्त रखा और अपनी बेटी टीना के जन्म के बाद ही सार्वजनिक रूप से इसका खुलासा किया। बाद में, उन्होंने अपने बेटे यशवर्धन आहूजा का स्वागत किया।

