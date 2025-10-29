"छठी मईया श्रेयस को जल्द ठीक कर दो..." T-20 कप्तान सूर्य कुमार यादव की मां ने की क्रिकेटर के लिए प्रार्थना

नारी डेस्क: भारत की वनडे टीम के उप कप्तान श्रेयस अय्यर को सिडनी के एक अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है और उनकी हालत स्थिर है, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता कम हो गई है। इससे पहले T-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव की मां ने छठ पूजा में श्रेयस अय्यर के लिए दुआ की। क्रिकेटर की पत्नी देविशा शेट्टी ने भी सास के साथ पूजा की।

Suryakumar Yadav's Mother praying for Shreyas Iyer's Recovery during Chhath puja

So Heartwarming to See❣️



Surya's Sister Shared this video on insta pic.twitter.com/n3Ddq59xXW — Sawai96 (@Aspirant_9457) October 29, 2025



सूर्यकुमार यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनकी मां पानी में खड़े होकर लोगों से श्रेयस के लिए प्रार्थना करने की अपील कर रहीं हैं। वह कहती हैं- ‘मैं ये बोलना चाहती हूं कि श्रेयस अय्यर के लिए प्रार्थना करें कि सब लोग कि वो बहुत अच्छे से आ जाए क्योंकि मैंने कल सुना था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगा.’। इस वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया। लोगों ने कमेंट करते हुए कहा- मां तो मा होती है।



भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे मैच में कैच लेते समय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। चोट के बाद उन्हें कुछ समय के लिए आईसीयू में रखा गया था। बीसीसीआई ने उनकी स्थिति को अब स्थिर बताया है। ऐसे में सूर्यकुमार यादव ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला के पहले मैच से पूर्व अय्यर की सेहत में सुधार के बारे में जानकर उन्हें खुशी हुई। उन्होंने कहा- ‘‘देखिए, हम डॉक्टर नहीं हैं। जब श्रेयस ने कैच लिया तो वह सामान्य लग रहा था। हममें से कोई भी वहां मौजूद नहीं था, केवल जो लोग वहां थे वे ही बता सकते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था।'' इस बीच सूत्रों ने संकेत दिया है कि अय्यर के परिवार के सदस्य जल्द ही उनसे मिलने के लिए सिडनी जाएंगे।