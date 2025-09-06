09 SEPTUESDAY2025 2:05:49 PM
बॉलीवुड इंडस्ट्री ने खो दिया एक और सितारा, Sooryavanshi फिल्म के एक्टर ने तोड़ा दम

  • Edited By vasudha,
  Updated: 06 Sep, 2025 09:43 AM
बॉलीवुड इंडस्ट्री ने खो दिया एक और सितारा, Sooryavanshi फिल्म के एक्टर ने तोड़ा दम

नारी डेस्क: फिल्म जगत से एक और बुरी खबर सामने आई है। रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी (2021) में अक्षय कुमार के साथ काम करने वाले अभिनेता आशीष वारंग का 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आशीषने विभिन्न मंचों पर अपने दमदार अभिनय से अपनी एक अलग पहचान बनाई, उन्हें अक्सर अपने काम के प्रति समर्पण और ईमानदारी के लिए सराहा जाता था।

स्वतंत्र फिल्म निर्माता अरिन पॉल ने उनके निधन की खबर की पुष्टि की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा- "आज अभिनेता आशीष वारंग के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनका काम उन यादों में अमर रहे जिन्हें उन्होंने बनाने में मदद की। आशीष जी, आपकी बहुत याद आएगी।"

अपने विनम्र ऑफ-स्क्रीन व्यक्तित्व और सहज ऑन-स्क्रीन आकर्षण के लिए जाने जाने वाले एक्टर एक जाना-पहचाना चेहरा बन गए। उनके आकस्मिक निधन से अब शोक की लहर दौड़ गई है और प्रशंसक सोशल मीडिया पर उनकी यादें और भावभीनी श्रद्धांजलि साझा कर रहे हैं। वह निशिकांत कामत की "दृश्यम" (2015) जैसी फिल्मों का हिस्सा थे, जिसमें अजय देवगन, तब्बू और श्रिया सरन ने अभिनय किया था, और "एक विलेन रिटर्न्स" (2022), "सर्कस" (2022) और रानी मुखर्जी की "मर्दानी" (2014) में भी नज़र आए। उन्होंने मनोज बाजपेयी की "द फैमिली मैन" (2019) के पहले सीज़न में भी अभिनय किया था।
 

