सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी प्रेगनेंसी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोली- अब मैं प्रेग्नेंट हूं...

  • Edited By Monika,
  • Updated: 22 Nov, 2025 01:16 PM
नारी डेस्क : बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में अपनी प्रेगनेंसी को लेकर फैली अफवाहों पर पहली बार खुलकर बात की। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ किया कि वह अभी प्रेग्नेंट नहीं हैं और जब ऐसा होगा, तो वह खुद दुनिया को बताएंगी। सोनाक्षी ने मज़ाकिया अंदाज में कहा, "अब मैं प्रेग्नेंट हूं, चुप हो जाओ"।

सोनाक्षी और उनके पति ज़हीर इकबाल की शादी जून 2024 में हुई थी। शादी के बाद भी सोनाक्षी का कहना है कि उनके करियर और कामकाज में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि शादी किसी भी प्रोफेशन में बाधा नहीं बनती और आज की फिल्म इंडस्ट्री हर उम्र की महिलाओं के लिए नए और दिलचस्प रोल्स लिख रही है।

सोनाक्षी ने वरिष्ठ अभिनेत्रियों जया बच्चन और शबाना आज़मी का उदाहरण देते हुए कहा कि हर महिला अपनी क्षमता और जुनून के साथ अपनी जगह बना रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अब बॉलीवुड में उम्रवाद (Ageism) कुछ हद तक कम हो चुका है और कलाकारों को उनके अनुभव और टैलेंट के आधार पर काम मिलता है।

सोनाक्षी की बातों से साफ है कि वे शादी और अफवाहों से प्रभावित नहीं हुई हैं और अपने काम के प्रति उतनी ही उत्साही हैं जितनी पहले थीं।

