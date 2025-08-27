केदारनाथ मंदिर के पास से मिला युवक का कंकाल, एक साल पहले आया था यहां

नारी डेस्क: केदारनाथ मंदिर से बेहद ही हैरान और परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है। केदारनाथ धाम तब हड़कंप मच गया जब तीन किलोमीटर ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर (गांधी सरोवर) के पास एक नरकंकाल मिला। आर एस क्यू टीम को मौके से एक आइडी कार्ड मिला, जिससे मृतक की पहचान तेलंगाना के जगतयाल के रहने वाले एक युवक के रूप में हुई है।



प्रशासन ने आइडी कार्ड पर दिए गए नाम पते पर संपर्क किया तो पता चला कि युवक अगस्त 2024 से लापता था। आखिरी बार उससे बात हुई थी तो उसने उत्तराखंड में घूमने की बात बताई थी। चौराबाड़ी ग्लेशियर वही जगह है जिसे साल 2013 में आई त्रासदी की वजह माना जाता है। वैसे तो आपदा के बाद से ही इस जगह पर जाने की रोक है, लेकिन कुछ लोग फी वहां चले जाते हैं।



हाल ही में तब कुछ स्थानीय युवक जब मंदिर से पीछे चौराबाड़ी ग्लेशियर क्षेत्रान्तर्गत घूमने गये थे तो देखा कि इस क्षेत्र में पत्थरों के बीच मनुष्य का कंकाल पड़ा है। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस व प्रशासन को दी गई। आवश्यक पुलिस बल व केदारनाथ में नियुक्त प्रशासन की टीम के सदस्य याजब मौके पर पहुंचे तो वहां कंकाल के पास ही एक बैग में मोबाइल फोन व आईडी बरामद हुई। अब कंकाल को नियमानुसार कब्जे में लेकर केदारनाथ लाया गया, जिसके बाद आगे की जांच की जाएगी।

