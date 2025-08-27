01 SEPMONDAY2025 7:48:27 AM
बाढ़ के पानी में डूबा करतारपुर साहिब गुरुद्वारा,  श्री गुरु नानक देव जी ने यहीं बिताया था अपना अंतिम समय

  Edited By vasudha
  Updated: 27 Aug, 2025 12:50 PM
नारी डेस्क:  सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल माने जाने वाले सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक, ऐतिहासिक करतारपुर साहिब गुरुद्वारा रावी नदी के बाढ़ के पानी में आंशिक रूप से डूब गया है, बुधवार को रिपोर्टों में यह जानकारी दी गई। पाकिस्तान के नरोवाल जिले में स्थित यह गुरुद्वारा भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ज़ीरो पॉइंट पर स्थित करतारपुर साहिब कॉरिडोर के माध्यम से जुड़ा हुआ है।

गुरदासपुर जिले में स्थित यह कॉरिडोर बाढ़ के पानी में आंशिक रूप से डूबा हुआ है और जिला प्रशासन ने इसका संचालन रोक दिया है। तस्वीरों में पूरा करतारपुर साहिब परिसर आंशिक रूप से जलमग्न दिखाई दे रहा है और बाढ़ का पानी गुरुद्वारा दरबार साहिब के गर्भगृह में प्रवेश कर रहा है। परिसर में तीन से चार फीट पानी भरा हुआ है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, गुरु ग्रंथ साहिब जी का पवित्र स्वरूप और "सेवादार" दरबार साहिब की पहली मंजिल पर सुरक्षित रूप से पहुंच गए हैं।

स्थानीय अधिकारी स्थिति बिगड़ने पर "सेवादारों" को निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर के आसपास के खेत और गांव पानी में डूब गए हैं। हालांकि, आवासीय क्षेत्र सुरक्षित हैं। रावी नदी के तट पर स्थित, गुरुद्वारा करतारपुर साहिब, जिसे मूल रूप से गुरुद्वारा दरबार साहिब के नाम से जाना जाता था, उस स्थान की स्मृति में बनाया गया था जहां गुरु नानक अपने मिशनरी कार्य के बाद बस गए थे। ऐसा माना जाता है कि गुरुद्वारा दरबार साहिब वह स्थान था जहां गुरु नानक 1539 में अपनी मृत्यु तक 18 वर्षों तक रहे थे।
सिख समुदाय के मामलों को नियंत्रित करने वाली संस्था, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसपीजीसी) के अनुसार, गुरु नानक रावी नदी के तट पर अपने खेत में करतारपुर में बस गए थे। करतारपुर साहिब का मूल ढांचा एक बार बाढ़ से नष्ट हो गया था।इसका पुनर्निर्माण पटियाला के तत्कालीन वंशज और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के दादा भूपिंदर सिंह ने करवाया था।1947 में विभाजन के बाद यह गुरुद्वारा भारत की सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। 1999 में मरम्मत और जीर्णोद्धार के बाद गुरुद्वारा तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिया गया था और तब से सिख जत्थे नियमित रूप से इस गुरुद्वारे के दर्शन करते रहे हैं।

अप्रैल में करतारपुर गुरुद्वारे के पास एक 500 साल पुराना कुआं मिला था, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका निर्माण गुरु नानक देव के जीवनकाल में हुआ था। यह कुआं गुरुद्वारे के प्रांगण की खुदाई के दौरान मिला था। भारत से सिख जत्थे हर साल चार मौकों पर पाकिस्तान जाते हैं - बैसाखी, गुरु अर्जन देव का शहीदी दिवस, महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि और गुरु नानक देव का जन्मदिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2019 में करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 550 भारतीय तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे ने सीमा पार पवित्र गुरुद्वारे के दर्शन किए थे।
 

