माता वैष्णो देवी के दरबार जा रहे भक्तों पर आया संकट, बादल फटने से  30 तीर्थयात्रियों  की हुई मौत

नारी डेस्क: जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर भूस्खलन के बाद कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। वहीं, बुधवार को जम्मू संभाग की सभी नदियों और कश्मीर में झेलम नदी का जलस्तर बाढ़ के स्तर से ऊपर बह रहा था। अधिकारियों ने बताया कि रियासी जिले में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के तीर्थयात्रा मार्ग पर मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ, जब भूस्खलन में 30 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए।



अगले आदेश तक यात्रा स्थगित

अधक्वारी के पास फंसे तीर्थयात्रियों को निकालने के लिए बचाव दल रवाना हो गए हैं, जबकि यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। हादसे में बाल- बाल बची एक चश्मदीद ने बताया- 'मैं दर्शन करने के बाद पहाड़ी से नीचे आ रही थी, तभी लोग चिल्लाने लगे. मैंने पत्थर गिरते देखे, मैं सुरक्षित जगह पर पहुंची, लेकिन घायल हो गई.'। उन्होंने बताया कि इस दौरान हर तरफ अफरा- तफरी मच गई थी।



कई घरों में घुसा पानी

किश्तवाड़ ज़िले की वारवान घाटी के मार्गी इलाके में दो बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें कम से कम 10 घर, 300 कनाल से ज़्यादा फसलें, पशुधन और एक पुल बह गया। रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 60 घरों में पानी घुस गया है, जिससे प्रभावित परिवारों को पास की पहाड़ियों पर तिरपाल के तंबुओं के नीचे शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वारवान और मारवाह की जुड़वां घाटियों में फ़ोन कनेक्टिविटी लगभग न के बराबर होने के कारण, स्थानीय लोग तत्काल बचाव और राहत सहायता की मांग करते हुए संकट संदेश भेजने में कामयाब रहे।



झेलम नदी में बाढ़ की घोषणा

उधमपुर में तवी नदी सुबह 6 बजे 36.1 फीट पर बह रही थी, जो निकासी स्तर से लगभग 13 फीट ऊपर और 2014 की बाढ़ के दौरान दर्ज किए गए अब तक के सबसे ऊंचे स्तर से चार फीट ऊपर है। सुबह 5.30 बजे, अखनूर में चिनाब नदी 43 फीट पर बह रही थी, जो निकासी स्तर से एक फीट ऊपर है। अधिकारियों ने घाटी में झेलम नदी में बाढ़ की घोषणा कर दी है क्योंकि आज सुबह श्रीनगर के राम मुंशीबाग में नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी।



सभी स्कूल कॉलेज बंद

जम्मू शहर के सभी निचले इलाकों में पानी घुस गया है, जिसमें जम्मू रेलवे स्टेशन का पार्किंग क्षेत्र भी शामिल है। श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग, श्रीनगर-लेह, जम्मू-पठानकोट, घाटी से किश्तवाड़ जाने वाला सिंथन दर्रा और गुरेज जाने वाला राजदान दर्रा भी खराब मौसम के कारण अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे भूस्खलन और ताज़ा बर्फबारी हुई है। जम्मू ज़िले में, बाढ़ राहत से जुड़े संस्थानों को छोड़कर, सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान और सरकारी कार्यालय आज बंद रहेंगे, डीएम जम्मू ने जारी एक आदेश में कहा।