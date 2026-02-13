Oops मोमेंट का शिकार हुईं एक्ट्रेस श्रीलीला, MBBS डिग्री मिलने के बाद रेड ड्रेस में कर गईं ये गलती

नारी डेस्क: साउथ और बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस श्रीलीला ने हाल ही में अपनी मेहनत का फल पाया और MBBS की डिग्री पूरी कर ली। छह साल की मेहनत के बाद उन्होंने न सिर्फ एक सफल एक्ट्रेस के तौर पर पहचान बनाई, बल्कि अब वे अधिकारिक तौर पर डॉक्टर भी बन गई हैं। उनके गाने ‘किसिक’ से फिल्म पुष्पा 2 में उन्होंने दर्शकों का दिल जीता था। लेकिन डिग्री लेने के बाद उनका एक मजेदार ‘Oops मोमेंट’ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

एयरपोर्ट पर रेड ड्रेस में हुईं नजर

डिग्री मिलने के तुरंत बाद श्रीलीला खुशी-खुशी एयरपोर्ट पहुंचीं। उन्होंने एक खूबसूरत रेड ड्रेस पहनी थी और पूरी तरह स्टाइलिश लग रही थीं। इस दौरान पेपराज्ज़ी ने उनकी तस्वीरें और वीडियो खींचे, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। लोग उनकी खूबसूरती और स्टाइल की तारीफ कर रहे थे।

Oops मोमेंट क्या हुआ?

जश्न और जल्दबाजी में श्रीलीला ने अपनी ड्रेस का प्राइस टैग नहीं हटाया। कैमरे की नजर से यह टैग बच नहीं सका और तस्वीरों में साफ दिख गया। जब इस बात का एहसास हुआ, तो उन्होंने खुद हंसते हुए कहा, “किसी को बता देना चाहिए!” इस छोटे से मोमेंट ने उनके फैंस को बहुत खुश किया और लोग कह रहे हैं कि यह गलती उनकी **क्यूटनेस और डाउन-टू-अर्थ पर्सनैलिटी को और बढ़ा रही है।

फैंस का प्यार और तारीफें

श्रीलीला की MBBS डिग्री और उनकी मेहनत को फैंस ने खूब सराहा। इसी बीच उनका ऐसा सरल और ग्रेसफुल व्यवहार देखकर लोग उनके मुरीद हो गए। एक तरफ वे फिल्मों में व्यस्त हैं, तो दूसरी तरफ अब वे एक डॉक्टर भी हैं। और इसी बीच हुई यह छोटी-सी मजेदार गलती उनके व्यक्तित्व को और निखार रही है।

श्रीलीला का यह Oops मोमेंट साबित करता है कि बड़ी उपलब्धियों और ग्लैमर के बीच भी कभी-कभी छोटी-छोटी गलतियां होती हैं, और उन्हें हंसते-हंसते हैंडल करना ही असली स्टाइल है।