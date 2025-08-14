19 AUGTUESDAY2025 12:03:48 PM
Nari

शिल्पा शिरोडकर की कार का हुआ जबरदस्त एक्सीडेंट, तस्वीरें देख कांप उठेंगे आप

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 14 Aug, 2025 12:27 PM
शिल्पा शिरोडकर की कार का हुआ जबरदस्त एक्सीडेंट, तस्वीरें देख कांप उठेंगे आप

नारी डेस्क:  बॉलीवुड और टीवी की मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर के साथ हाल ही में एक डरावना हादसा हुआ। बुधवार को मुंबई में उनकी कार का एक बस से जोरदार एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे की जानकारी खुद शिल्पा ने सोशल मीडिया के ज़रिए अपने फैंस को दी।  शिल्पा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक्सीडेंट के तुरंत बाद की तस्वीरें शेयर कीं। इसमें उनकी BMW कार पीछे से पूरी तरह डैमेज नजर आ रही है। कार का कांच भी टूट चुका है। इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि एक Cityflo नाम की बस ने उनकी कार को टक्कर मारी।

 कुछ भी हो सकता था... मैं कांप रही थी" – शिल्पा का दर्द

शिल्पा शिरोडकर ने इस हादसे की तस्वीरें खुद अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कीं और लिखा, "एक सेकंड का फर्क था… कुछ भी हो सकता था। शुक्र है कि मेरे स्टाफ को कोई चोट नहीं आई। लेकिन मैं आज भी सोचती हूं कि अगर…" उनकी आवाज़ में डर, आंखों में आंसू और मन में सवाल थे – क्या ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई है?

शिल्पा ने अपनी पोस्ट में लिखा 

उन्होंने जब Cityflo कंपनी से संपर्क किया तो कंपनी ने कहा कि ये ड्राइवर की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। इस पर नाराजगी जताते हुए शिल्पा ने लिखा, "ये लोग कितने निर्दयी हैं? एक ड्राइवर कितना कमा रहा होगा? लेकिन कंपनी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए।"

मुंबई पुलिस की मदद से हुई शिकायत दर्ज

एक्ट्रेस ने इस बात के लिए मुंबई पुलिस का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बिना किसी परेशानी के उनकी पुलिस शिकायत दर्ज करने में मदद की। उन्होंने बताया कि इस एक्सीडेंट के बाद भले ही उन्हें या उनके स्टाफ को चोट नहीं आई, लेकिन यह हादसा और भी भयानक हो सकता था।

 फैंस हो गए परेशान

शिल्पा की कार की हालत देखकर उनके फैंस काफी घबरा गए हैं। लोग सोशल मीडिया पर लगातार पूछ रहे हैं कि वो कैसी हैं, कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी? एक्सीडेंट की खबर सुनते ही शिल्पा के चाहने वाले चिंता में हैं।

'बिग बॉस 18' के बाद फिर से आईं चर्चा में

गौरतलब है कि शिल्पा शिरोडकर हाल ही में 'बिग बॉस सीजन 18' में नजर आई थीं। इस शो के बाद उन्हें एक बार फिर लोगों का प्यार और पहचान मिलने लगी है। ऐसे में इस एक्सीडेंट की खबर से उनके फैंस काफी परेशान हैं।

शिल्पा शिरोडकर के साथ हुए इस हादसे में भले ही किसी को चोट नहीं आई, लेकिन यह एक गंभीर चेतावनी है कि शहरों में रोड सेफ्टी और ट्रैफिक नियमों को लेकर सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। साथ ही कंपनियों को भी अपने ड्राइवर्स और यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।  

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it