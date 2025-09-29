29 SEPMONDAY2025 7:13:18 PM
स्कूल है या जेल? होमवर्क न करने पर सेकंड क्लास के बच्चे को लटकाया उल्टा

  • Updated: 29 Sep, 2025 02:54 PM
स्कूल है या जेल? होमवर्क न करने पर सेकंड क्लास के बच्चे को लटकाया उल्टा

नारी डेस्क:  हरियाणा पुलिस ने सोमवार को पानीपत शहर के एक निजी प्राथमिक विद्यालय के दूसरी कक्षा के छात्र के साथ मारपीट करने और उसे खिड़की से उल्टा बांधने के आरोप में स्कूल के प्रिंसिपल और एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। इस बच्चे को कथित तौर पर सृजन पब्लिक स्कूल के स्कूल बस ड्राइवर द्वारा शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा था। एक वीडियो में बच्चे को खिड़की से उल्टा बांधा हुआ देखा गया और बस ड्राइवर उसे पीटता हुआ दिखाई दिया। 
 

एक अन्य वीडियो में, स्कूल प्रिंसिपल को दो छात्रों को लगातार थप्पड़ मारते और एक छात्र के कान उनके सहपाठियों के सामने खींचते हुए देखा गया। पानीपत के पुलिस उपाधीक्षक सतीश वत्स ने मीडिया को बताया कि प्रिंसिपल और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि घटना 13 अगस्त को हुई और पीड़ित परिवार को इस अपराध के बारे में 27 सितंबर को पता चला, जब बस चालक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें लड़के को खिड़की से उल्टा बंधा हुआ दिखाया गया था।
 

स्कूल की प्रिंसिपल रीना और बस चालक अजय पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 127(2) (गलत तरीके से बंधक बनाना), 351(2) (आपराधिक धमकी) और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कानून हाथ में लेने के बारे में पूछे जाने पर, प्रिंसिपल ने पुलिस को बताया कि दो बहनों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए उन्हें थप्पड़ मारा गया था और उन्होंने उसी दिन उनके माता-पिता को घटना के बारे में बता दिया था। प्रिंसिपल ने स्वीकार किया कि उन्होंने होमवर्क पूरा न करने पर छात्र को डांटने के लिए ड्राइवर को बुलाया था, लेकिन उन्हें शारीरिक दंड के बारे में तब पता चला जब शनिवार को उसके माता-पिता स्कूल आए और इस मुद्दे को उठाया।
 

प्रिंसिपल ने दावा किया कि जब उन्हें पता चला कि ड्राइवर अजय ने बच्चे के साथ अनुचित व्यवहार किया था, जिसके पैर रस्सी से बंधे थे और उसे स्कूल यूनिफॉर्म में खिड़की से लटका दिया गया था, तो उन्होंने 30 अगस्त को उसे नौकरी से निकाल दिया था। हालांकि, कुछ अभिभावकों ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल शारीरिक दंड के तौर पर छात्रों से कक्षा और शौचालय का फर्श साफ़ करने को कहते थे।

