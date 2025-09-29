29 SEPMONDAY2025 12:52:38 PM
राजवीर जवंदा के लिए  'RIP' पोस्ट डाल रहे लोग,  इस पंजाबी सिंगर ने जताई नाराजगी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 29 Sep, 2025 12:20 PM
राजवीर जवंदा के लिए  'RIP' पोस्ट डाल रहे लोग,  इस पंजाबी सिंगर ने जताई नाराजगी

नारी डेस्क:  एक तरफ पंजाब ही नहीं पूरा देश गायक राजवीर जवंदा के ठीक होने की दुआएं मांग रहा है, वहीं दूसरी तरफ गलत अफवाह फैलाने वाले भी बाज नहीं आ रहे हैं।  कई लोगों ने बिना पुष्टि किए 'RIP' पोस्ट तक डाल दिए, जिससे उनके परिवार और फैंस में और भी तनाव बढ़ गया। ऐसे में कंवर सिंह ग्रेवाल ने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वे झूठी मौत की खबर न फैलाएं और 'RIP' न लिखें ।


'काली जवंदे दी' गाने से प्रसिद्धि पाने वाले 35 वर्षीय जवंदा शनिवार को मोटरसाइकिल से शिमला जाते समय हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना बद्दी इलाके में उस समय हुई जब उन्होंने मोटरसाइकिल पर नियंत्रण खो दिया। उन्हें "बेहद गंभीर" हालत में पंजाब के मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल लाया गया। उनके सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। फोर्टिस अस्पताल में भर्ती होने से पहले उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा था।


कंवर ग्रेवाल, गुरदास मान और बब्बू मान सहित कई जाने-माने पंजाबी गायकों ने लोगों से जवंदा के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करने की अपील की है। अस्पताल में मौजूद ग्रेवाल ने कहा कि " डॉक्टर जवंदा को बेहतरीन इलाज दे रहे हैं और लोगों से उनके स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें न फैलाने की अपील की है।" कंवर ने कहा कि "राजवीर अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों से अनुरोध किया कि किसी के दुख का मज़ाक न उड़ाएं"। उन्होंने सभी से राजवीर के लिए प्रार्थना करने को कहा है। 


अस्पताल गए गायक सुरजीत भुल्लर ने कहा कि उन्होंने ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है ताकि वह जल्द ही हमारे बीच आएं। पंजाबी अदाकारा और आप नेता सोनिया मान ने भी अस्पताल का दौरा किया और लोगों से उनके स्वास्थ्य के बारे में अफवाहें न फैलाने का आग्रह किया। गायक गुरदास मान और बब्बू मान ने कहा कि सभी को ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि जवंदा जल्द स्वस्थ हों। लुधियाना के जगराओं के पोना गांव के रहने वाले जवंदा अपने गानों 'तू दिस पेंदा', 'खुश रह कर', 'सरदारी', 'सरनेम', 'आफरीन', 'जमींदार', 'डाउन टू अर्थ' और 'कंगनी' के लिए भी जाने जाते हैं। जवंदा ने 2018 में गिप्पी ग्रेवाल अभिनीत फिल्म "सूबेदार जोगिंदर सिंह", 2019 में "जिंद जान" और 2019 में "मिंडो तसीलदारनी" में भी अभिनय किया। 
 

