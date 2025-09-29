"उसे जाना था मंदिर पर वह चली गई  विजय की रैली में..." भगदड़ में बेटी को खाेने वाले बाप ने कही ये बात

नारी डेस्क: करूर भगदड़ के पीड़ितों के परिवार अपनों की मौत का शोक मना रहे हैं। 27 सितंबर को अभिनेता और टीवीके अध्यक्ष विजय द्वारा संबोधित एक रैली में हुई इस त्रासदी में 41 लोगों की जान चली गई। करूर भगदड़ में मारी गई चंद्रा के पिता सुब्रमणि ने कहा कि हमें पता चला कि कई लोग घंटों तेज धूप में खड़े रहने के कारण निर्जलित हो गए थे। उन्होंने रोते हुए कहा काश उनकी बेटी उस दिन वहां नहीं गई होती।



मंदिर की जगह बेटी चली गई रैली में

चंद्रा के पिता ने कहा- "हमने रामेश्वरम मंदिर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन वह पड़ोसियों के साथ विजय से मिलने चली गई। हमने सुना कि कई लोग घंटों तेज धूप में खड़े रहने के कारण निर्जलित हो गए थे। हमने अपनी बेटी को फोन किया, लेकिन वह कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार, हमने उसे मृत पाया। हमें बहुत दुख है कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही,"। इस घटना में मारी गई अरकानी की बहू पलानीअम्मल ने कहा कि उनकी सास स्वस्थ थीं, लेकिन भगदड़ में उनकी दुखद मृत्यु हो गई।



परिवार ने कहा- मुआवजे से वापस नहीं आ सकते अपने

एएनआई से बात करते हुए, पलानीअम्मल ने कहा- "मैं उस महिला की बहू हूं जिसकी भगदड़ में मौत हो गई थी। विजय से मिलने की उत्सुकता में, मेरी सास उससे मिलने गई थीं। मेरे ससुर ने उन्हें न जाने की सलाह दी थी, लेकिन बेचैनी में वह चली गईं। हमें बाद में पता चला कि भगदड़ में उनकी मौत हो गई। वह स्वस्थ और अच्छी हालत में थीं, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी जान चली गई। राजनीतिक दलों के नेता हमें सांत्वना देने आए, लेकिन इससे हमारा दर्द कम नहीं हुआ। चाहे कितना भी मुआवज़ा दिया जाए, वह उनकी जगह नहीं ले सकता।"



भगदड़ में 41लोगों की हुई मौत

मृतकों में 18 महिलाएं, 13 पुरुष, पांच युवतियां और पांच युवक शामिल हैं, जिससे कुल मृतकों की संख्या 41 हो गई है। अब तक, 34 पीड़ित करूर जिले से हैं, दो-दो इरोड, तिरुप्पुर और डिंडीगुल जिलों से और एक सलेम जिले से है। एक दिन पहले, तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख और अभिनेता विजय ने घोषणा की थी कि वह तमिलनाडु के करूर में उनकी रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ में शोक संतप्त परिवारों को 20 लाख रुपये और घायलों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे

