सलमान खान ने 45 मिनट तक टर्बुलेंस में महसूस किया मौत का डर, सोहेल थे गहरी नींद में

नारी डेस्क: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में, उन्होंने अपने भतीजे अरहान खान के पॉडकास्ट "Dumb Biryani" में एक चौंकाने वाला किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। इस अनुभव ने सलमान को अपनी जान की चिंता का अहसास कराया और यह अनुभव किसी फिल्म से कम नहीं था।

सलमान खान ने बताया कि आईफा अवॉर्ड्स के बाद वह अपने भाई सोहेल खान, एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और उनकी मां पूनम सिन्हा के साथ श्रीलंका से वापस लौट रहे थे। शुरुआत में फ्लाइट का सफर बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अचानक फ्लाइट में जोरदार टर्बुलेंस शुरू हो गया। शुरुआत में यह सामान्य झटके महसूस हुए, लेकिन कुछ ही देर में यह स्थिति काफी डरावनी हो गई। फ्लाइट में सन्नाटा और घबराहट छा गई थी।

सलमान ने मजाक करते हुए बताया कि “जब मैंने सोहेल की तरफ देखा, तो वह बिल्कुल आराम से सो रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो।” दूसरी ओर, सलमान खुद भी घबराए हुए थे और उन्होंने देखा कि एयर होस्टेस प्रार्थना कर रही थीं। सलमान ने यह भी बताया कि पायलट भी तनाव में थे, क्योंकि वह हमेशा शांत रहते हैं।

सलमान ने बताया कि फ्लाइट में अचानक ऑक्सीजन मास्क गिर गए, जिससे सभी यात्री घबराकर डर गए। यह दृश्य बिल्कुल फिल्मी लग रहा था, लेकिन सलमान ने कहा, “अब तक ऐसी चीजें सिर्फ फिल्मों में देखी थीं, लेकिन इस बार यह असल जिंदगी में हो रहा था।” यह देखकर सभी यात्री दहशत में आ गए थे।

45 मिनट तक चले इस खौफनाक टर्बुलेंस के बाद अचानक स्थिति शांत हो गई। फिर सभी यात्री सामान्य हो गए और हंसी-मजाक करने लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद, टर्बुलेंस फिर से शुरू हो गया, जिससे सभी यात्री एक बार फिर घबराए। इस बार, सलमान ने मजाक करते हुए कहा, "हर कोई चुप हो गया और फ्लाइट लैंड होने तक कोई कुछ नहीं बोला। जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, सबकी चाल बदल गई, सब 'स्टड' बन गए थे।"

