'सहारा लेकर पैंट पहनता हूं' उम्र बढ़ने पर अमिताभ बच्चन ने बताई परेशानियां

नारी डेस्क: 82 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन अपनी फिटनेस और एक्टिंग के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। एकदम संतुलित खाना-पीना और नियमित एक्सरसाइज की वजह से वे इतने सक्रिय हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ शरीर पर असर तो होता ही है, जिसके कारण कई छोटी-छोटी चीजें भी मुश्किल लगने लगती हैं। हाल ही में अमिताभ ने अपनी इन परेशानियों के बारे में खुलकर बात की है और बताया कि अब वे कौन-कौन से काम खुद नहीं कर पाते।

उम्र बढ़ने की वजह से होती हैं ये परेशानियां

अमिताभ ने बताया कि वे पहले आराम से कर लेते थे, लेकिन अब पैंट पहनना जैसे आसान काम में भी उन्हें दिक्कत होती है। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी थी कि वे पैंट बैठकर पहनें क्योंकि खड़े होकर पैंट पहनने से बैलेंस खराब हो सकता है और गिरने का खतरा होता है। पहले अमिताभ इस बात पर हंसते थे, लेकिन अब वे खुद इस बात को महसूस करते हैं।

आसान कामों के लिए भी चाहिए सहारा

उन्होंने बताया कि अब पैंट पहनने के लिए उन्हें हैंडल बार या किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। खुद को स्थिर करने के बाद ही वे ये काम कर पाते हैं। साथ ही नीचे गिरा हुआ कोई कागज उठाने के लिए झुकना भी मुश्किल हो गया है। ये बातें सुनकर कई लोग शायद हंस सकते हैं, लेकिन अमिताभ कहते हैं कि ये हालात सभी के साथ उम्र बढ़ने के साथ आते हैं।

उम्र बढ़ने पर शरीर धीमा पड़ जाता है

वैज्ञानिक और मेडिकल रिसर्च के अनुसार, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, मसल्स की ताकत, हड्डियों की मजबूती और शरीर का लचीलापन कम हो जाता है। इसका असर ये होता है कि खड़े होने या झुकने में बैलेंस खोने का खतरा बढ़ जाता है और आम काम भी मुश्किल लगने लगते हैं।

उम्र बढ़ने पर ये हो सकती हैं वजहें

कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स

कान के अंदर असंतुलन की समस्या

डायबिटीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियां

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के मुताबिक, सिर घूमना और बैलेंस खोना बुजुर्गों में आम समस्या है और इसके लिए विशेष सावधानी की जरूरत होती है।

अमिताभ का संदेश

अमिताभ बच्चन ने कहा कि वे नहीं चाहते कि ये सब हो, लेकिन वक्त के साथ ये जिंदगी की हकीकत है। उन्होंने सभी से बुढ़ापे में खुद का ख्याल रखने और सही इलाज कराने की सलाह दी है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी तरह की दवा या इलाज के लिए डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें।