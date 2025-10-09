09 OCTTHURSDAY2025 4:30:54 PM
देश ने आज ही खोया था रत्न टाटा को,  जंग ने छीन ली थी उनकी मोहब्बत, फिर कभी नहीं की शादी

देश ने आज ही खोया था रत्न टाटा को,  जंग ने छीन ली थी उनकी मोहब्बत, फिर कभी नहीं की शादी

नारी डेस्क: आज के दिन देश ने बेहद ही अनमोल रतन को खो दिया था। एक साल पहले प्रसिद्ध उद्योगपति एवं टाटा संस के मानद अध्यक्ष पद्म विभूषण रतन एन टाटा ने इस दुनिय को अलविदा कह दिया था।  9 अक्टूबर, 2024 को 86 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। रतन टाटा सत्यनिष्ठा और करुणा के प्रतीक थे जिनका योगदान बिजनेस से परे था, जिसने अनगिनत जिंदगियों को प्रभावित किया। चलिए आज बताते हैं उनकी अधूरी लव स्टोरी के बारे में।

उम्र भर कुंवारे रहे रतन टाटा

रतन टाटा को जिंदगी में सब मिला लेकिन प्यार के मामले में उनकी किस्मत उनके साथ नहीं रही।  जब उनकी प्रेमिका ने उनसे शादी करने से मना कर दिया तो रतन टाटा ने फिर कभी शादी न करने का फैसला किया।  सालों पहले रतन टाटा ने ने एक इंटरव्यू में बताया था कि- कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल करने के बाद। उन्होंने लॉस एंजलिस शहर में एक नौकरी करना शुरू की तभी उन्हें वहां रहने वाली एक लड़की से प्यार हो गया। वह उन पलों को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय मानते हैं। उन्होंने बताया कि उस लड़की से बहुत प्यार करते थे और दोनों शादी करने का भी मन बना चुके थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि उनकी शादी का सपना हमेशा- हमेशा के लिए टूट गया।


रतन टाटा को हुआ था 4 बार प्यार 

दरअसल उन दिनों टाटा की दादी की तबीयत खराब हो गई थी, ऐसे में उन्होंने भारत जाने का फैसला लिया। उन्होंने उस लड़की को भी साथ में चलने को कहा लेकिन उस  भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था, जिसके चलते लड़की के परिवार वालों ने उसे भेजने से इंकार कर दिया। रतन टाटा ने एक बार यह भी कहा था कि-मुझे अपनी लाइफ में 4 बार प्यार हुआ, लेकिन चारों बार हालात ऐसे बने कि किसी न किसी कारण से सिर पर सेहरा बंधते-बंधते रह गया। 

अेकेलापन महसूस करते थे रतन टाटा

 एक बार उन्होंने यह भी कहा था कि- आपको तब तक अकेले होने का मतलब समझ नहीं आता, जबतक आप एक साथी की चाह में अकेलापन महसूस नहीं करते हैं। आपको बूढ़े होने से डर नहीं लगता, लेकिन जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपको समझ आता है कि दुनिया बहुत मुश्किल है"। वह यह भी कहते हैं कि उन्हें कई बार पत्नी या परिवार न होने के कारण अकेलापन महसूस होता है।
 

