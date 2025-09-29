29 SEPMONDAY2025 12:52:45 PM
Nari

24,000 करोड़ के महल में रहने वाली महारानी का गरबा, घाघरा-चोली में लूट लिया दिल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 29 Sep, 2025 10:21 AM
24,000 करोड़ के महल में रहने वाली महारानी का गरबा, घाघरा-चोली में लूट लिया दिल

नारी डेस्क: नवरात्रि के मौके पर गरबा नाइट का उत्सव हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भी बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस में गरबा नाइट की महफिल सोशल मीडिया पर छाई हुई है। लेकिन इस इवेंट की सबसे बड़ी खासियत बनीं महारानी राधिकाराजे गायकवाड़, जिन्हें देश की सबसे सुंदर महारानी के रूप में फोर्ब्स ने भी सूचीबद्ध किया है।

महारानी का देसी अंदाज

महारानी ने गरबा नाइट में घाघरा-चोली पहनकर अपने शानदार देसी लुक से सभी का ध्यान खींचा। उन्होंने अलग-अलग रंग और पैटर्न वाले लहंगे पहन कर महफिल में अपनी मौजूदगी को खास बना दिया। उनका हर अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और आम लोगों का दिल जीत लिया। गुजरात स्थित लक्ष्मी विलास पैलेस, जिसकी कीमत 24,000 करोड़ रुपये बताई जाती है, इस इवेंट की भव्यता का प्रतीक बनता है। पिछले तीन साल से मोतीबाग ग्राउंड में यह गरबा नाइट आयोजित हो रही है, जिसमें 275 रुपये का टिकट लेकर आम लोग भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन शुरुआत से ही इस इवेंट की सबसे बड़ी हाइलाइट बनीं महारानी राधिकाराजे।

PunjabKesari

रंग-बिरंगे लहंगे और स्टाइलिश चोली

महारानी ने पहली बार ग्रे बेस वाला कलरफुल लहंगा पहना, जिस पर जिगजैक पैटर्न और सुनहरी बॉर्डर थी। ब्लू और रेड एम्ब्रॉयडरी वाली चोली ने इस लुक को और भी शानदार बनाया। पर्पल दुपट्टा, हाथों में चूड़ियां, गले में हार और हेयर एक्सेसरी ने उनके देसी रॉयल लुक को पूरा किया।

PunjabKesari

दूसरे लुक में उन्होंने पीले रंग का घाघरा पहना, जिसे पर्पल बॉर्डर और वाइट लाइनिंग के साथ डिजाइन किया गया था। दुपट्टा भी मैचिंग रखा गया, जिसे पल्लू की तरह ड्रैप किया गया। चोली में लटकन और फ्रंट कढ़ाई ने इसे ड्रामेटिक टच दिया। तीसरे लुक में महारानी काले-नीले घाघरे में नजर आईं, जिसमें नीले बॉर्डर और रंग-बिरंगे धागों से बनी लटकन ने इसे और खास बना दिया। बालों में गजरा, हाथ में सिल्वर चूड़ी और मैचिंग पर्ल माला ने उनके स्टाइलिश लुक को कम्पलीट किया।

गरबा नाइट में छाया रॉयल अंदाज

महारानी राधिकाराजे का हर लुक, चाहे वह ग्रे, पीला या काला-नीला हो, गरबा नाइट में सबकी निगाहें अपनी ओर खींचता रहा। उनका देसी अंदाज, स्टाइलिश लहंगे और गरबा करते समय का आत्मविश्वास इस महफिल की सबसे बड़ी हाइलाइट बन गया।

PunjabKesari

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it