रुला गया सभी को हंसाने वाला, नहीं रहे पंजाब के कॉमेडियन किंग  जसविंदर भल्ला

नारी डेस्क: फिल्म जगत ने आज बेहद बड़ा सितारा खो दिया। प्रसिद्ध पंजाबी अभिनेता जसविंदर भल्ला का शुक्रवार सुबह मोहाली के एक निजी अस्पताल में संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने 65 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके एक पारिवारिक मित्र ने यह जानकारी दी।





जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले बीमार पड़ने के बाद जसविंदर भल्ला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस खबर ने उनके चाहने वालों का दिल तोड़ दिया है। सालों से जिसे देखकर हम खूब हंसते आज वह जाते- जाते सभी को रूला गया।



एक लोकप्रिय हास्य अभिनेता और चरित्र अभिनेता, भल्ला पंजाबी फिल्मों जैसे 'कैरी ऑन जट्टा', 'माहौल ठीक है', 'जट्ट एयरवेज' और 'जट्ट एंड जूलियट 2' आदि में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे।