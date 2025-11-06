खुल गया पीएम मोदी की चमकती त्वचा का राज, पहली बार शेयर किया Skincare Routine

नारी डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके आवास पर मुलाकात के दौरान भारतीय महिला क्रिकेटरों ने न सिर्फ विश्व कप में अपने विजयी अभियान पर बातचीत की बल्कि पीएम मोदी की त्वचा की देखभाल को लेकर भी चर्चा हुई। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम ने नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया। मुलाकात के दौरान, शीर्ष क्रम की बल्लेबाज हरलीन देओल ने प्रधानमंत्री मोदी से उनकी त्वचा की देखभाल के बारे में पूछा और कहा कि उनकी त्वचा "बहुत चमकदार" है।



देशवासियों का प्यार है दमकती त्वचा का राज

देओल के इस चुटीले सवाल का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह त्वचा की देखभाल के बारे में नहीं सोचते। हालांकि जब ऑलराउंडर स्नेह राणा ने कहा कि देशवासियों का प्यार ही उन्हें दमकता है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया- "बिल्कुल। यह शक्ति का एक बड़ा स्रोत है।" उन्होंने आगे कहा कि इतने साल सरकारी सेवा में बिताने के बावजूद, आशीर्वाद मिलते रहते हैं और अंततः उन पर असर डालते हैं।



स्मृति मंधाना ने 2017 की मुलाकात को किया याद

स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 2017 की मुलाकात को याद किया और बताया कि इससे उन्हें कितनी प्रेरणा मिली। मंधाना ने कहा- ‘‘जब हम 2017 में यहां आए थे, तो हम ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे। लेकिन मुझे याद है कि हमने आपसे उम्मीदों के बारे में एक सवाल पूछा था और आपका जवाब हमारे लिए काफी मददगार रहा है। हमने पिछले कुछ वर्षों में काफी प्रयास किया लेकिन मुझे लगता है कि यह नियति ही थी कि टीम की पहली महिला विश्व कप जीत भारत में ही होगी।‘‘ जेमिमा रोड्रिग्स ने टीम की एकता और लचीलेपन को लेकर बात की। उन्होंने कहा, ‘‘इस टीम में एकता सबसे अच्छी है क्योंकि जब भी कोई अच्छा प्रदर्शन कर रहा होता था, तो हर कोई खुश होता था और सभी तालियां बजा रहे होते थे, मानो उन्होंने खुद रन बनाए हों या विकेट लिए हों।‘‘



प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों को दी अपने स्कूल जाने की सलाह

मोदी ने अमनजोत कौर के साथ बातचीत करते हुए 2024 टी20 विश्व कप फाइनल में सूर्यकुमार यादव के कैच को याद किया। अमनजोत ने दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट का कैच लेकर मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया था। उन्होंने कहा- ‘‘आप जानते हैं, पिछली बार सूर्या इसी तरह का कैच लेने के बाद यहां आये थे।‘‘ प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों से अपने-अपने स्कूलों में जाकर बच्चों से बातचीत करने की भी अपील की। उन्होंने कहा- ‘‘एक बार जब आप अपने घर वापस जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से उत्साह और उमंग का माहौल होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद, जिस स्कूल से आपने पढ़ाई की है वहां जाकर बच्चों से बात कीजिए। वे आपसे ढेर सारे सवाल पूछेंगे।‘‘ मोदी ने कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि स्कूल और वे बच्चे आपको जीवन भर याद रखेंगे। फिर आप साल में जब भी मौका मिले, तीन स्कूल चुन सकते हैं। एक दिन में एक स्कूल का दौरा। इससे आपको भी प्रेरणा मिलेगी।'