16 SEPTUESDAY2025 7:54:03 PM
Nari

Pitru Paksha 9th Day: आज मातृ नवमी पर करें श्राद्ध, जानें विधि, महत्व और शुभ मुहूर्त

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 15 Sep, 2025 10:18 AM
Pitru Paksha 9th Day: आज मातृ नवमी पर करें श्राद्ध, जानें विधि, महत्व और शुभ मुहूर्त

 नारी डेस्क: पितृ पक्ष के नौवें दिन यानी नवमी तिथि को मातृ नवमी के रूप में जाना जाता है। यह तिथि विशेष रूप से उन दिवंगत माताओं और महिला पितरों के श्राद्ध के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिनकी मृत्यु नवमी तिथि को हुई हो या जिनकी मृत्यु की सही तिथि ज्ञात न हो। इस दिन किया गया श्राद्ध, पितरों को तृप्ति देने के साथ-साथ परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है।

मातृ नवमी का महत्व क्या है?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पितृ पक्ष में हर दिन किसी विशेष तिथि के अनुसार अलग-अलग श्राद्ध किए जाते हैं। नवमी तिथि, मृत माताओं एवं उन महिलाओं के श्राद्ध के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जिनकी मृत्यु समय से पहले, दुर्घटना, गर्भपात या प्रसव के दौरान हुई हो। इसके अलावा, ऐसे पूर्वज जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की नवमी तिथि को हुई हो, उनका भी श्राद्ध आज किया जाता है। यदि किसी की मृत्यु की तिथि याद नहीं है, तो उनके लिए भी नवमी तिथि का श्राद्ध उपयुक्त होता है।

PunjabKesari

नवमी तिथि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

श्राद्ध तिथि: 15 सितंबर, सोमवार

नवमी तिथि प्रारंभ: 15 सितंबर, सुबह 3:06 बजे से

नवमी तिथि समाप्त: 16 सितंबर, सुबह 1:31 बजे तक

इस वर्ष नवमी तिथि सोमवार को पड़ रही है, जिससे इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। सोमवार भगवान शिव को समर्पित दिन है, और पितरों से जुड़ी विधियों में शिव पूजा को भी विशेष महत्व दिया जाता है।

कुतुप काल: श्राद्ध का सर्वोत्तम समय

पितृ पक्ष में कुतुप मुहूर्त को श्राद्ध और तर्पण के लिए सबसे शुभ माना जाता है। यह मुहूर्त दोपहर का होता है और इसका संबंध सीधे पितरों से माना गया है।

कुतुप काल: दोपहर 12:09 बजे से 12:58 बजे तक

रोहिणी मुहूर्त: दोपहर 12:58 बजे से 1:47 बजे तक

इस दौरान श्राद्ध और पिंडदान करने से पितरों को विशेष तृप्ति मिलती है।

PunjabKesari

किन पितरों का किया जाता है नवमी तिथि पर श्राद्ध?

जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की नवमी तिथि को हुई हो। माताएं या महिला पितर जिनका निधन हो चुका है। जिनकी मृत्यु की सटीक तिथि ज्ञात न हो। हिंसा, हत्या, जहर या दुर्घटना से मृत्यु पाने वाले। गर्भपात या प्रसव के दौरान मृत्यु को प्राप्त महिलाएं। कम उम्र या अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोग।

नवमी तिथि पर श्राद्ध कैसे करें?

श्राद्ध की प्रक्रिया बेहद सरल लेकिन श्रद्धा से पूर्ण होनी चाहिए।  प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का स्मरण करते हुए संकल्प लें कि आज नवमी तिथि का श्राद्ध कर रहे हैं। एक पवित्र स्थान पर कुशा (दूब घास) बिछाएं। तिल, चावल और जल का उपयोग करके पिंड बनाएं। चावल, जौ का आटा, तिल और शहद मिलाकर पिंड तैयार करें। तिल मिश्रित जल अर्पित करते हुए “ॐ पितृभ्यः स्वधा” मंत्र का जाप करें। दोपहर के समय किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। गाय, कुत्ते, कौए और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराना भी श्राद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अंत में पितरों से परिवार की रक्षा और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मांगे।

PunjabKesari

पितरों की कृपा से मिलती है समृद्धि

पितृ पक्ष का हर दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए समर्पित होता है, लेकिन मातृ नवमी का विशेष महत्व है क्योंकि यह दिन महिलाओं और माताओं की आत्मा को श्रद्धांजलि देने का अवसर देता है। यदि विधिपूर्वक श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाए, तो न केवल पितरों को शांति मिलती है, बल्कि परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। इस दिन की गई श्रद्धा और सेवा से संतान सुख, धन-धान्य और परिवार में शांति की प्राप्ति होती है।  

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it