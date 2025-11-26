02 DECTUESDAY2025 8:34:51 PM
ये कैसे ट्रेंड है? खूबसूरत दिखने के लिए चेहरे पर पीरियड का ब्लड लगा रही लड़कियां

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 26 Nov, 2025 02:02 PM
ये कैसे ट्रेंड है? खूबसूरत दिखने के लिए चेहरे पर पीरियड का ब्लड लगा रही लड़कियां

नारी डेस्क: क्रैम्प्स, चिड़चिड़ा मूड और चॉकलेट खाने की क्रेविंग को भूल जाइए। अब, पीरियड्स का मतलब आपकी स्किन पर क्रेज़ी ग्लो लाना हो सकता है ऐसा तब हो सकता है, जब आप “मेंस्ट्रुअल मास्किंग” के बढ़ते DIY स्किनकेयर ट्रेंड में हिस्सा लेने को तैयार हों। सोशल मीडिया पर चल रहे इस ट्रेंड में अपने पीरियड्स के खून को स्किन (आमतौर पर चेहरे) पर कुछ मिनट के लिए लगाना और फिर धो देना शामिल है।


एक्स्ट्रा ग्लो के लिए किया जा रहा ऐसा

क्योंकि यह तरीका रेगुलेटेड नहीं है और अभी तक क्लिनिकल रिसर्च से इसका बड़े पैमाने पर टेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए इस बारे में कोई यूनिवर्सल गाइडलाइन नहीं हैं कि कितना खून इस्तेमाल करना है या इसे कितनी देर तक लगा रहने देना है। पीरियड्स के दौरान मास्क लगाने के सपोर्टर बताते हैं कि पीरियड्स के खून में स्टेम सेल, साइटोकाइन और प्रोटीन होते हैं।  उनका कहना है कि ये सभी स्किन में नई जान डाल सकते हैं और उसे एक्स्ट्रा ग्लो दे सकते हैं। 


रिसर्च में यह बात आई सामने 


फेडरेशन ऑफ अमेरिकन सोसाइटीज फॉर एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी (FASEB) की एक स्टडी में पाया गया कि पीरियड्स के पानी से निकला प्लाज़्मा सच में टिशू रिपेयर में मदद कर सकता है और घाव भरने में मदद कर सकता है। इस लैब टेस्टिंग में, मेंस्ट्रुअल प्लाज़्मा से इलाज किए गए घाव 24 घंटे के अंदर 100% ठीक हुए, जबकि रेगुलर ब्लड प्लाज़्मा से यह 40% ही ठीक हुआ। रिसर्चर्स का मानना ​​है कि यह घटना इस फ्लूइड में मौजूद प्रोटीन और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की रीजेनरेटिव प्रॉपर्टीज़ से जुड़ी हो सकती है, जो यूट्रस को हर महीने खुद को फिर से बनाने के लिए प्रेरित करती हैं।


वैम्पायर फेशियल से हो रही इसकी तुलना

मेंस्ट्रुअल ब्लड से मिलने वाले स्टेम सेल्स, या MenSCs, ने भी रिसर्चर्स का ध्यान खींचा है और ये कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाकर, झुर्रियों को कम करके और रिपेयर-बूस्टिंग ग्रोथ फैक्टर्स को बढ़ावा देकर स्किन हीलिंग को बढ़ाते हुए दिखाए गए हैं। मेंस्ट्रुअल मास्किंग में हिस्सा लेने वाली कुछ ब्यूटी-लवर्स ने इस ट्रेंड की तुलना बदनाम “वैम्पायर फेशियल” से की है  यह एक तरह का फेशियल है जिसमें मरीज़ के अपने खून से प्लेटलेट-रिच प्लाज़्मा (PRP) लेकर उनके चेहरे पर वापस इंजेक्ट किया जाता है, जो तब वायरल हो गया जब किम कार्दशियन ने अपना प्रोसीजर पोस्ट किया।
 

