Apple Store  बना जंग का मैदान!  iPhone खरीदने के लिए चले लात-घूंसे, बुलानी पड़ी पुलिस

नारी डेस्क: Apple ने गुरुवार को पूरे भारत में अपनी नई लॉन्च की गई iPhone 17 सीरीज़ की बिक्री शुरू कर दी, जिसके बाद मुंबई और दिल्ली में Apple के फ्लैगशिप स्टोर्स के बाहर भारी भीड़ और लंबी कतारें लग गईं, क्योंकि तकनीक के शौकीन लोग नवीनतम डिवाइस खरीदने वाले पहले लोगों में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए। मुंबई में तो iPhone के लिए लात-मुक्के भी चल पड़े।

VIDEO | iPhone 17 series launch: A scuffle broke out among a few people amid the rush outside the Apple Store at BKC Jio Centre, Mumbai, prompting security personnel to intervene.



Large crowds had gathered as people waited eagerly for the iPhone 17 pre-booking.

दरअसल Apple के नवीनतम लॉन्च में iPhone 17, iPhone 17 Pro Max, AirPods 3, Watch Series 11, Watch SE3 और Watch Ultra 3 शामिल हैं। मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) स्थित एप्पल के फ्लैगशिप स्टोर के बाहर खरीदारों की लंबी कतारें देखी गईं। कुछ लोग इन फोन्स को खरीदने के लिए रात से लाइन में खड़े थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच पहले-मैं, पहले-मैं के चक्कर में लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए।



iPhone सबसे पहले खरीदने की चाह में लोग एक दूसरे को मारने से भी पीछे नहीं हटे। स्टाेर के बाहर जमकर लात-घूंसे चले ऐसे में पुलिस को आकर मामला शांत करवाना पड़ा। वहीं कुछ लोगों ने स्टोर के बाहर ग्राहकों के लिए सुरक्षा की कमी पर भी अपनी निराशा व्यक्त की। एप्पल का नया फ़ोन खरीदने अहमदाबाद से मुंबई आए आईफोन के संभावित खरीदारों में से एक मोहन यादव ने कहा कि वह सुबह 5 बजे से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा की कमी के कारण लोग अक्सर कतारों में आगे नहीं निकल पाते, जिससे प्रवेश द्वार पर अफरा-तफरी मच जाती है।

VIDEO | iPhone 17 series launch: Excitement builds as long queues form outside Apple Store at BKC Jio centre, Mumbai, for pre-booking. The new lineup will be available in India from September 19.



(Full video available on PTI Videos –… pic.twitter.com/agaHQQAhqf — Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2025

मुंबई निवासी बयान कपूर ने भी नए iPhone 17 के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा कि फ़ोन के रिव्यू अच्छे हैं और अगर संभव हो तो वह इसे खरीदने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा- मुझे नहीं पता कि मैं इसे खरीद पाऊंगा या नहीं, क्योंकि इतनी भीड़ है।" एक ग्राहक, इरफ़ान ने कहा- "मैं नारंगी रंग का iPhone 17 PRO Max खरीदने आया हूं। मैं रात 8 बजे से इंतज़ार कर रहा हूं। इस बार, कैमरा और बैटरी में बदलाव हैं, और लुक भी अलग है।"



नई दिल्ली के साकेत स्थित सेलेक्ट सिटीवॉक मॉल में Apple आउटलेट के बाहर भी ऐसी ही भीड़ देखी गई, जहाँ खरीदार नए iPhone मॉडल पाने के लिए रात भर इंतज़ार करते रहे। लोग Apple स्टोर के बाहर गेट खुलने का इंतज़ार करते देखे गए ताकि वे नवीनतम iPhone सीरीज़ खरीदने वालों में सबसे पहले शामिल हो सकें। Apple ने अपने नए iPhone 17 के टॉप मॉडल, iPhone 17 Pro और Pro Max की घोषणा कर दी है। नियमित iPhone 17 और बिल्कुल नए iPhone Air के साथ, यह लाइनअप भी शामिल है।