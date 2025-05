पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत – पंजाब और जम्मू के गांवों में दागी मिसाइलें, बड़ा हादसा

नारी डेस्क: पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन करते हुए भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया है। बुधवार रात को पाकिस्तान ने पंजाब के अमृतसर और फिरोजपुर, साथ ही जम्मू जिले के कई गांवों में मिसाइलें दागी। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

पाकिस्तान पिछले कई दिनों से जम्मू-कश्मीर से सटी सीमा पर गोलीबारी कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, 25-26 अप्रैल से एलओसी पर लगातार फायरिंग हो रही है। इस दौरान 13 लोगों की जान भी जा चुकी है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान ने नागरिक इलाकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है।बुधवार रात जब पाकिस्तान ने मिसाइलें दागीं, तो भारतीय सेना ने तुरंत एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक्टिव कर दिया। इस सिस्टम की मदद से मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। इन मिसाइलों के अवशेष खेतों में गिर पड़े, जिन्हें बाद में बरामद किया गया।

Punjab | SHO Jandiala Harchand Singh Sandhu says, "It is a portion of a missile. I am ensuring safety measures are followed here." https://t.co/DeN4l97pYN pic.twitter.com/tPksV1ywTB