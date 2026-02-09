19 FEBTHURSDAY2026 1:38:40 AM
घर पर बनाएं प्याज की चटनी

  09 Feb, 2026
नारी डेस्क : दक्षिण भारतीय स्वाद से भरपूर प्याज की चटनी हर खाने का स्वाद दोगुना कर देती है। लहसुन, मूंगफली और इमली के खट्टे-तीखे स्वाद का मेल इस चटनी को खास बनाता है। इसे बनाना बेहद आसान है और यह इडली, डोसा, वड़ा या पराठे के साथ शानदार लगती है।

Servings - 6

सामग्री

प्याज – 150 ग्राम

लहसुन की कलियां – 1 टेबलस्पून

भुनी हुई मूंगफली – 20 ग्राम

जीरा – 1 छोटा चम्मच

नमक – 3/4 छोटा चम्मच

हल्दी – 1/8 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – 1/2 छोटा चम्मच

इमली – 1 टेबलस्पून

हरा धनिया – 4 ग्राम

पानी – 1 टेबलस्पून

गरम तेल – 25 मिलीलीटर

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बनाने की विधि

1. मिक्सर जार में प्याज, लहसुन, भुनी मूंगफली, जीरा, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, इमली, हरा धनिया और पानी डालें।

2. सभी सामग्री को अच्छे से पीसकर चिकनी चटनी बना लें।

3. अब इस चटनी को एक बाउल में निकाल लें।

4. ऊपर से गरम तेल डालें और अच्छे से मिला लें।

5. स्वादिष्ट प्याज की चटनी परोसने के लिए तैयार है।

