अंक राशिफल: 24 अगस्त 2025 को किसका दिन रहेगा खास? जानें अपना भविष्यफल

नारी डेस्क : ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष भी किसी व्यक्ति के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। जिस तरह हर नाम से राशि का निर्धारण होता है, उसी तरह जन्म तिथि, महीना और वर्ष की संख्याओं को जोड़कर एक अंक तक लाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, उसे ही मूलांक या भाग्यांक कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी का जन्म 8, 16 या 17 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 8 माना जाएगा। अंक ज्योतिष के अनुसार हर मूलांक वाले जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्र अलग-अलग प्रभाव डालते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि 24 अगस्त 2025 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।

मूलांक 1

आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। घर-परिवार में खुशहाली बनी रहेगी और धार्मिक कार्यों का आयोजन भी हो सकता है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। संतान सुख की प्राप्ति होगी और मन को मानसिक शांति मिलेगी। दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा तथा समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।

मूलांक 2

आज का दिन सामान्य रह सकता है। मन में थोड़ी निराशा और असंतोष का भाव हो सकता है, जिससे मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। सेहत का खास ध्यान रखें और दिनचर्या को व्यवस्थित बनाए रखने की कोशिश करें। परिवार को समय दें, वरना तालमेल बिगड़ सकता है। शैक्षिक कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए धैर्य से काम लें।

मूलांक 3

आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और सेहत में भी सुधार देखने को मिलेगा। परिवार का साथ मिलेगा और कार्यक्षेत्र में तरक्की के अवसर सामने आएंगे। व्यापार में लाभ होगा और लंबे समय से अटके शैक्षिक कार्य पूरे होंगे। पिता का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा। पुराने मित्रों से पुनः मुलाकात हो सकती है और आय के नए स्रोत बनेंगे।

मूलांक 4

आज आपको धैर्य और संयम से काम लेने की जरूरत है। गुस्से और जल्दबाजी से बचें क्योंकि यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। नौकरी में अधिकारियों से विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। मन के विरुद्ध कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिल सकती है। सेहत का ध्यान रखें और संतुलित दिनचर्या अपनाएं।

मूलांक 5

आपका दिन मिलाजुला रहेगा। कभी खुशी तो कभी उदासी का माहौल रह सकता है। पिता की सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। परिवार का साथ मिलेगा और किसी मित्र की मदद से नौकरी या नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। छोटी यात्राएं सुखद रहेंगी लेकिन व्यापार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। धन की कमी भी महसूस हो सकती है, इसलिए खर्च सोच-समझकर करें।

मूलांक 6

आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं और कारोबार विस्तार के लिए पिता से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। पढ़ाई-लिखाई और बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए निवेश कर सकते हैं। परिवार से सहयोग मिलेगा और माहौल सकारात्मक रहेगा।

मूलांक 7

आज का दिन आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। व्यापार और करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे और शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा। धन लाभ के योग हैं, हालांकि खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और मन प्रसन्न रहेगा। कुल मिलाकर दिन आपके लिए संतोषजनक रहेगा।

मूलांक 8

दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। मन में थोड़ी निराशा और असंतोष रहेगा, लेकिन आपकी वाणी का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। संपत्ति से लाभ होने की संभावना है और व्यापार से भी धन लाभ मिल सकता है। दोस्तों का साथ मिलेगा और पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी और किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी हो सकती है।

मूलांक 9

आज आपको धैर्य से काम लेना होगा। गुस्सा और जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। नौकरी में विवादों से बचें और सहकर्मियों के साथ संयमित व्यवहार करें। धन का खर्च सोच-समझकर करें, वरना बजट बिगड़ सकता है। धैर्य और शांत स्वभाव से काम लेंगे तो दिन को बेहतर बना पाएंगे।

इस आलेख में दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। हम यह दावा नहीं करते कि यह पूरी तरह से सत्य और सटीक है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले या इस पर पूरी तरह भरोसा करने से पूर्व संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।