संतान प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी के दिन जरूर करें ये उपाय, भर जाएगी सूनी गोद

नारी डेस्क : संतान प्राप्ति की चाहत हर माता-पिता का स्वाभाविक इच्छा होती है। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का दिन भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसे संतान सुख के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए उपायों से संतान प्राप्ति की कामना पूरी हो सकती है। यहां जन्माष्टमी पर संतान प्राप्ति के लिए कुछ प्रभावशाली उपायों की विस्तार से जानकारी दी जा रही है:

1. भगवान श्रीकृष्ण की पूजा और व्रत

भगवान कृष्ण की विधिपूर्वक पूजा करें। जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से भगवान कृष्ण की पूजा-आराधना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत रखें और पूरे दिन फलाहार करें। व्रत के दौरान भगवान कृष्ण को भोग लगाएं और उनकी आरती करें। भक्तिमय मन से कृष्ण की झांकी बनाएं और उनका ध्यान करें। इसे संतान सुख के लिए फलदायी माना जाता है।

2. गाय के गोबर और दूध का दान

जन्माष्टमी के दिन गाय के गोबर और दूध का दान करें। गाय को मां का दर्जा दिया गया है और इसका दान संतान प्राप्ति में सहायक होता है। गाय के गोबर से घर की साफ-सफाई करें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। संतान की प्राप्ति होगी।

3. तुलसी और कर्पूर का पूजा में उपयोग

तुलसी के पौधे की पूजा करें। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है, और इसे पवित्र माना जाता है। कर्पूर जलाएं और उसकी खुशबू घर में फैलाएं। इससे वातावरण पवित्र होता है और संतान सुख की कृपा बढ़ती है।

4. ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र दान

जन्माष्टमी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और नए वस्त्र दान करें। यह पुण्य कार्य संतान प्राप्ति के लिए अति शुभ माना जाता है।

5. हनुमान और शिवजी की भी पूजा करें

संतान सुख के लिए भगवान हनुमान और शिवजी की भी पूजा लाभकारी होती है। जन्माष्टमी के दिन इनके ध्यान से भी मनोकामना पूरी होती है।

6. जन्माष्टमी के दिन काली मिर्च और गुड़ का दान

गरीबों को काली मिर्च और गुड़ दान करें। ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति में मदद मिलती है।

7. विशेष मंत्र जाप

जन्माष्टमी पर संतान प्राप्ति के लिए ‘ॐ क्लीं कृष्णाय नमः’ मंत्र का जाप करें। इसे कम से कम 108 बार करें। इसके अलावा ‘गोपालकृष्णाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्’ मंत्र का भी जप लाभकारी माना जाता है।

8. जन्माष्टमी पर मंदिर में दर्शन और प्रसाद ग्रहण

कृष्ण मंदिर में जाकर विशेष भेंट और प्रसाद ग्रहण करें। मंदिर में भगवान की सेवा करने से भी संतान सुख की प्राप्ति होती है।

9. सूर्य देव की पूजा करें

संतान प्राप्ति के लिए सूर्य देव की पूजा भी लाभकारी मानी जाती है। जन्माष्टमी के दिन सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दें।

10. संयम और श्रद्धा

सबसे महत्वपूर्ण है मन में सच्ची श्रद्धा और संयम रखना। नियमित पूजा, व्रत और भक्ति से भगवान कृष्ण की कृपा अवश्य मिलती है।

नोट: ये उपाय पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। यदि संतान संबंधित कोई गंभीर समस्या हो तो योग, आयुर्वेदिक चिकित्सा और डॉक्टर की सलाह भी अवश्य लें।