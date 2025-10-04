सलमान खान के सामने फूट-फूटकर रोए मृदुल तिवारी, हाथ जोड़कर कहा- "घरवालों ने लड़ना नहीं सिखाया

नारी डेस्क: Bigg Boss 19 का लेटेस्ट वीकेंड का वार बेहद इमोशनल और ड्रामेटिक रहा। शो के होस्ट सलमान खान ने इस बार कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते हुए कई अहम मुद्दों पर सवाल उठाए। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहे मृदुल तिवारी, जो सलमान के सवालों का सामना करते-करते फूट-फूटकर रो पड़े। वीकेंड का वार के प्रोमो में सलमान खान ने आते ही मृदुल से कहा "मृदुल जब तुम घर जाओगे और शो देखोगे, तो खुद पर शक करोगे कि तुम इस शो में थे भी या नहीं।"

ये सुनते ही मृदुल भावुक हो गए और रोते हुए हाथ जोड़कर बोले "भाई जी, मैं आज तक किसी से लड़ा नहीं हूं। मेरे घरवालों ने मुझे लड़ना सिखाया ही नहीं। मैं लड़ाई नहीं कर सकता।" यह सुनकर पूरा माहौल भावुक हो गया और मृदुल की मासूमियत को देखकर फैंस सोशल मीडिया पर भी उनकी तारीफ कर रहे हैं।

सलमान खान का जवाब

सलमान ने मृदुल से साफ कहा कि “यहां किसी से लड़ाई करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हर मुद्दे पर अपनी राय रखना बहुत जरूरी है।” भाईजान ने समझाया कि Bigg Boss सिर्फ लड़ाई-झगड़े का शो नहीं है, बल्कि पर्सनैलिटी दिखाने का प्लेटफॉर्म है।

नेहल चुडासमा पर भी गुस्से में दिखे सलमान

मृदुल के बाद सलमान खान ने नेहल चुडासमा को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा "नेहल, आप हर वक्त बस तान्या-तान्या करती रहती हैं। यह ऑब्सेशन है या स्ट्रैटेजी, हमें समझ नहीं आ रहा।" इसके अलावा सलमान ने अमाल मलिक, जीशान कादरी और अभिषेक बजाज को भी गाली-गलौज करने पर कड़ी फटकार लगाई।

कैप्टेंसी टास्क रद्द, फरहाना बनीं घर की कैप्टन

इस हफ्ते कैप्टेंसी टास्क के दौरान अमाल मलिक और अभिषेक बजाज के बीच जमकर झगड़ा हुआ, जिसके चलते बिग बॉस ने टास्क को ही रद्द कर दिया। नतीजा यह हुआ कि घर की कमान एक बार फिर फरहाना भट्ट के हाथों में चली गई। मृदुल तिवारी का यह इमोशनल मोमेंट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फैंस कह रहे हैं कि "बिग बॉस के घर में लड़ाई करना ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं है, बल्कि अपने संस्कार और इमोशंस को बनाए रखना भी बड़ी बात है।