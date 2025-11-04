महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में होती है sexual jealousy, हमेशा डूबे रहते हैं शक और डर में

नारी डेस्क: क्या आप जानते हैं कि पुरुषों में यौन ईर्ष्या होती है। एक अध्ययन में बताया गया है कि कुछ मानसिक गुण या व्यवहारिक पैटर्न पुरुषों में ईर्ष्या (jealousy को बढ़ा सकते हैं । यह एक भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है, जो तब पैदा होती है जब पुरुष को लगता है कि उसका साथी (partner) किसी और के साथ भावनात्मक या शारीरिक रूप से जुड़ रहा है। यह भावना असुरक्षा, स्वामित्व, डर और आत्म-सम्मान से गहराई से जुड़ी होती है।



यह भी पढ़ें: परिवार में है पैसों की तंगी? तो अपने बच्चे से छुपाएं नहीं उसे सारी बात बताएं



पुरुषों में यौन ईर्ष्या के प्रमुख कारण

असुरक्षा (Insecurity): जब पुरुष को अपने रूप, पैसे या सफलता को लेकर आत्मविश्वास कम होता है, तो वह सोचने लगता है कि “वह किसी और के साथ ज़्यादा खुश रह सकती है।” यह सोच जलन और तनाव बढ़ाती है।

स्वामित्व की भावना (Possessiveness): कई पुरुष अपने साथी को अपनी “मालिकाना हक” की चीज़ मान लेते हैं। जब वह किसी और पुरुष से हंसकर बात करती है, तो उन्हें लगता है कि उन पर से नियंत्रण छिन रहा है।

पिछले अनुभव (Past Experiences): अगर पहले किसी रिश्ते में धोखा मिला हो, तो नई रिलेशनशिप में भी शक और डर बना रहता है। हर बार लगता है कि “इतिहास दोहराया जाएगा।”

आत्म-सम्मान पर चोट (Ego Hurt): कई बार पुरुष यह सोचकर आहत होते हैं कि “अगर मेरी पार्टनर किसी और की तरफ आकर्षित है,

तो इसका मतलब है मैं पर्याप्त नहीं हूं।” यह भावना उन्हें भावनात्मक रूप से अस्थिर कर देती है।



यौन ईर्ष्या के संकेत

-साथी के फोन, सोशल मीडिया या दोस्तों पर शक करना।

-बिना वजह पूछताछ करना- “तुम किससे बात कर रही थी?”

-साथी को नियंत्रित करने की कोशिश करना।

-मन में लगातार बेचैनी या गुस्सा रहना।





इससे निपटने के उपाय

बातचीत करें, मन में बातें दबाएं नहीं। खुद पर भरोसा बढ़ाएं, आत्मविश्वास सबसे बड़ा इलाज है। साथी पर विश्वास करें, शक रिश्ते की जड़ें कमजोर करता है। जरूरत हो तो काउंसलिंग लें, क्योंकि यह मानसिक तनाव का रूप भी ले सकता है। पुरुषों में यौन ईर्ष्या सिर्फ “प्यार की भावना” नहीं, बल्कि असुरक्षा, आत्म-सम्मान, और पिछले अनुभवों का मिला-जुला परिणाम होती है। इसे समझना और उस पर बात करना रिश्ते को बचाने में मदद कर सकता है।