परिवार में है पैसों की तंगी? तो अपने बच्चे से छुपाएं नहीं उसे सारी बात बताएं

  • Updated: 04 Nov, 2025 03:44 PM
नारी डेस्क: जब किसी माता-पिता की नौकरी चली जाती है (laid off) या  आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, तो वह सिर्फ बड़ों को नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है - खासकर बच्चों को। इस स्थिति में सबसे ज़रूरी होता है कि आप बच्चों से ईमानदारी और समझदारी से बात करें। चलिए जानते हैं  बच्चों को आर्थिक कठिनाई और नौकरी जाने के बारे में बताने के तरीके


सच्चाई छुपाएं नहीं, लेकिन डराएं भी नहीं

बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार सच्चाई बताएं। उदाहरण-“पापा की नौकरी फिलहाल खत्म हो गई है, लेकिन हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे।” ऐसा कहने से बच्चा सच्चाई समझेगा पर डर नहीं जाएगा। छोटे बच्चों को यह मत बताइए कि “कंपनी ने छंटनी की” बल्कि ऐसे कहें - “अभी कुछ समय तक नई नौकरी ढूंढनी है, इसलिए हमें खर्चों का ध्यान रखना होगा।”


बच्चों को शामिल करें, बोझ नहीं दें

उन्हें यह महसूस कराएँ कि वे परिवार का हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए- “चलो, इस महीने हम सब मिलकर सोचते हैं कि पैसे कैसे बचा सकते हैं।” यह बच्चों को जिम्मेदारी और समझ सिखाता है। उन्हें भरोसा दें कि यह स्थिति अस्थायी  है। जल्द ही नई शुरुआत होगी, और तब हम पहले से भी बेहतर होंगे।


भावनाओं को स्वीकारें

अगर बच्चा परेशान हो, तो उसे समझें , उनसे कहें-  “मुझे पता है तुम्हें चिंता हो रही है, पर हम सब साथ हैं, और सब ठीक होगा।” आर्थिक कठिनाई किसी भी परिवार के लिए आसान नहीं होती  लेकिन अगर आप बच्चों से ईमानदारी, धैर्य और प्यार से बात करें, तो यह अनुभव उन्हें भी सहनशीलता, बचत और परिवार की एकता का मूल्य सिखा सकता है। ध्यान रखें कि बच्चे सच्चाई से नहीं, छुपाई हुई चिंता से डरते हैं - इसलिए खुलकर लेकिन सलीके से बात करें।
 

