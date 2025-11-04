लाइब्रेरी से लौट रही छात्रा पर सिरफिरे आशिक ने बरसाई गोलियां,  CCTV  में कैद हुई पूरी घटना

नारी डेस्क: हरियाणा के फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां एक लड़के ने दिनदहाड़े लाइब्रेरी से लौट रही एक लड़की को गोली मार दी। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई , जिसमें लड़की दर्द से तड़पती हुई दिखाई दे रही है। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है।
घटना के सीसीटीवी फुटेज में लड़का मोटरसाइकिल के पास इंतज़ार करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि लड़की फ़ोन पर बात करते हुए दूसरी तरफ़ चल रही है। फिर लड़का लड़की की तरफ बढ़ता है और उस पर गोली चला देता है, जिससे राहगीर घबराकर भाग जाते हैं पुलिस ने बताया कि लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत स्थिर है। साथ ही, यह भी बताया कि लड़का उसे जानता है।
आरोप है कि शख्स बीते कई दिनों से लड़की का पीछा कर रहा था। पुलिस ने हमले के तुरंत बाद घटनास्थल से एक देसी पिस्तौल बरामद की, जिसे आरोपी ने वहीं फेंक दिया था। पुलिस के मुताबिक पीड़िता और आरोपी एक ही लाइब्रेरी में पढ़ाई के लिए जाते थे। इसलिए आरोपी को लड़की के डेली रूटीन के बारे में पता था और उसे यह भी पता था कि वह लाइब्रेरी से किस रास्ते से आती-जाती है।