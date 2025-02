मोनालिसा भोसले से लेकर रूसी बाबा तक, महाकुंभ में वायरल हुए ये 5 चेहरे बन गए स्टार

नारी डेस्क: महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में आयोजित हो रहे इस धार्मिक महोत्सव में कई ऐसे चेहरे सामने आए हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर सनसनी मचाई। कुछ अपनी अनोखी शख्सियत और लुक्स के चलते वायरल हुए तो कुछ ने अपने आध्यात्मिक उत्साह से लाखों लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इनमें से कुछ चेहरे तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी आंखों से सबको दीवाना बना दिया। आइए जानते हैं उन पांच चेहरे के बारे में जिन्होंने महाकुंभ में छाप छोड़ी और सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।

आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह महाकुंभ में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं। ये बम्बई आईआईटी से ग्रेजुएट हैं और एक समय गृहस्थ जीवन जीते थे, लेकिन अब उन्होंने संन्यास ले लिया है और आईआईटी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। महाकुंभ में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें वे अपनी आध्यात्मिक आभा और ज्ञान का प्रसार करते हुए नजर आए। उनके सोशल मीडिया पर 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

महाकुंभ में एक विदेशी बाबा भी चर्चा का विषय बने। एक रूसी भक्त ने महाकुंभ में अपने लुक्स के चलते सबका ध्यान आकर्षित किया। उनके लंबे और चौड़े कद को देखकर लोग हैरान रह गए। उनका लुक ऐसा था जैसे वे त्रेता युग से आए हों। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ‘रूसी बाबा’ के नाम से पहचानने लगे और उनकी तस्वीरें और वीडियोज़ वायरल हो गईं।

महाकुंभ में एक और शख्स का लुक इतना अनोखा था कि हर कोई हैरान रह गया। इस व्यक्ति की शक्ल हैरी पॉटर जैसी लग रही थी, और इस कारण सोशल मीडिया पर उसे भारतीय हैरी पॉटर के नाम से जाना जाने लगा। महाकुंभ में उनकी वीडियोज़ भी वायरल हो गई और हर जगह चर्चा का विषय बन गई।

महाकुंभ में कांटों पर लेटने वाले एक संन्यासी बाबा ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक महिला उनके ऊपर आरोप लगा रही थी और वह रोते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद वह महाकुंभ से भी चले गए थे। हालांकि, सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों ने उन्हें पूरी तरह से समर्थन दिया और फिर वह बाबा महाकुंभ में लौट आए। उनका अलग अंदाज और विचारधारा लोगों को आकर्षित कर रही है।

मध्य प्रदेश के इंदौर से रुद्राक्ष की माला बेचने आई मोनालिसा भोसले भी महाकुंभ में सोशल मीडिया पर सेंसेशन बन गईं। उनकी खूबसूरत आंखों ने हर किसी को आकर्षित किया और लोग उनके साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए लाइन में खड़े हो गए। उनकी सुंदरता के कारण फिल्म निर्माता सनोज मिश्रा ने उन्हें अपनी फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में लीड रोल ऑफर किया है।

