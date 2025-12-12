13 DECSATURDAY2025 8:14:34 PM
घर पर अलग तरीके से Maggi खाओ सुए बनाएं

नारी डेस्क : मैगी खाओ सुए एक ऐसा फ्यूजन डिश है जिसमें थाई फ्लेवर की खुशबू और भारतीय मैगी का स्वाद एक साथ मिलता है। क्रीमी नारियल दूध, थाई रेड करी और ताज़ी सब्ज़ियों से बना यह बाउल न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि दिखने में भी बिल्कुल रेस्टोरेंट-स्टाइल लगता है। सर्दियों में गरमा-गरम और फ्लेवरफुल कुछ खाने का मन हो तो यह रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। 

Servings - 2

सामग्री 

प्याज़ – 150 ग्राम

लहसुन की कलियां – 1 टेबलस्पून

अदरक – 1 टेबलस्पून

हरी मिर्च – 1 टेबलस्पून

लेमनग्रास स्टॉक – 2 टेबलस्पून

धनिया के तने – 4 ग्राम

पानी – 80 मिलीलीटर

तेल – 1 टेबलस्पून

मैगी मसाला – 2 टेबलस्पून

थाई रेड करी पेस्ट – 2 टेबलस्पून

पानी – 300 मिलीलीटर

नारियल का दूध – 500 मिलीलीटर

गाजर – 60 ग्राम

बेबी कॉर्न – 60 ग्राम

नमक – 1 टीस्पून

चीनी – 1/2 टीस्पून

सोया सॉस – 1 टीस्पून

ब्लैंच्ड ब्रोकली – 70 ग्राम

पानी – 450 मिलीलीटर

मैगी नूडल्स – 100 ग्राम

फ्राइड प्याज़ – 2 टेबलस्पून

फ्राइड लहसुन – 1 टेबलस्पून

भुनी मूंगफली – 2 टेबलस्पून

हरी स्प्रिंग अनियन – 2 टेबलस्पून

चिली ऑयल – 2 टेबलस्पून

फ्राइड नूडल्स – 2 टेबलस्पून

नींबू के वेजेज – 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विधि (PREPARATION)

1. एक ब्लेंडर में 150 ग्राम प्याज़, 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून लेमनग्रास, 4 ग्राम धनिया के तने और 80 मिलीलीटर पानी डालकर स्मूद प्यूरी बना लें।

2. एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल गरम करें और तैयार प्यूरी को डालकर 8–10 मिनट तक पकाएं।

3. अब इसमें 2 टेबलस्पून मैगी मसाला और 2 टेबलस्पून थाई रेड करी पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

4. 300 मिलीलीटर पानी डालकर उबाल आने दें।

5. अब 500 मिलीलीटर नारियल का दूध डालें और मध्यम आंच पर 3–4 मिनट तक चलाएं।

6. इसमें 60 ग्राम गाजर, 60 ग्राम बेबी कॉर्न, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चीनी और 1 टीस्पून सोया सॉस डालकर उबालें।

7. 70 ग्राम ब्लैंच्ड ब्रोकली डालें और 2–3 मिनट पकाए। गैस बंद कर दें और मिश्रण को अलग रख दें।

8. एक पैन में 450 मिलीलीटर पानी उबालें और 100 ग्राम मैगी नूडल्स डालकर 2–3 मिनट उबालें। गैस बंद कर दें।

9. उबले हुए नूडल्स को सर्विंग बोल में निकालें। ऊपर से तैयार सूप/ग्रेवी डालें।

10. फ्राइड प्याज़, फ्राइड लहसुन, भुनी मूंगफली, हरी स्प्रिंग अनियन, चिली ऑयल, फ्राइड नूडल्स और नींबू वेजेज से गार्निश करें।

11. गरमागरम सर्व करें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें। 
iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum

