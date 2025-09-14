मां वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक स्थगित, श्रद्धालुओं में निराशा

नारी डेस्क : मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु परेशान और निराश हैं। सोमवार को कई श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपने गुस्से और निराशा का इजहार किया। उनका कहना था कि पहले उन्हें बताया गया था कि यात्रा आज से शुरू हो रही है, लेकिन जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यात्रा अभी भी स्थगित है।

यात्रा बंद का कारण

आपको बता दें कि मां वैष्णो देवी की यात्रा 26 अगस्त से बंद है। खराब मौसम और लगातार बारिश के कारण यात्रा अभी भी शुरू नहीं की गई है। इससे पहले क्षेत्र में लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं भी हुई थीं, जिससे मार्ग प्रभावित हुए और तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा करना असुरक्षित हो गया। बता दें की प्रदर्शन कर रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि स्थानीय लोगों के लिए मंदिर खोला जाए, ताकि वे दर्शन कर सकें। वहीं, बाहरी लोगों के लिए यात्रा स्थगित रखी जा सकती है, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

Shri Mata Vaishno Devi Yatra suspended for 20th day due to bad weather & landslide risk. Restoration on; locals & pilgrims hopeful of early resumption.@OfficialSMVDSB @dioreasi1 @DMReasi @airnewsalerts @diprjk

Video credit: @devjmu pic.twitter.com/zAc0xv9Itl — Akashvani News Jammu (@radionews_jammu) September 14, 2025

श्राइन बोर्ड का आदेश

श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यात्रा तभी शुरू होगी जब मौसम में सुधार होगा और सभी मार्ग सुरक्षित घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी मौसम अनुकूल नहीं है, इसलिए तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए यात्रा को फिर से शुरू करने का जोखिम नहीं लिया जा रहा।

श्रद्धालुओं और स्थानीय कारोबारियों की परेशानी

यात्रा लगातार स्थगित रहने से श्रद्धालुओं में निराशा है। साथ ही, यात्रा पर निर्भर स्थानीय दुकानदारों और कारोबारियों को भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने जनता और तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें और अगले आदेश तक अनावश्यक रूप से मंदिर की ओर यात्रा न करें। बता दें की 19 दिनों के बाद, बहुप्रतीक्षित मां वैष्णो देवी यात्रा रविवार से शुरू होने वाली थी, लेकिन मौसम की वजह से इसे फिर से अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। यात्रा स्थगित होने के कारण कटरा में माता के दर्शन के लिए आए भक्त निराश होकर लौट गए।