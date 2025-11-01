महीने के पहले दिन मिली अच्छी खबर, आज से सस्ता हो गया LPG Cylinder

नारी डेस्क: नवंबर महीने का पहला दिन आम जनता के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (IOC, HPCL, BPCL) ने एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में थोड़ी राहत दी है। इन कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में मामूली पांच रुपये की कमी की है। आज से ये नई कीमतें लागू हो जाएंगी।



हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बलदाव नहीं आया है।। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूसी तेल और गैस कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे घरेलू तेल और पेट्रोलियम कंपनियों की निर्भरता मध्य पूर्वी और अमेरिकी कंपनियों पर बढ़ गई है, जिसका असर कीमतों पर दिख रहा है। सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल (IOC) की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में 19 किलो वाले हलवाई या कामर्शियल सिलेंडर के दाम में 5 रुपये की कमी की गई है।



अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर अब 1590.50 रुपये का हो गया है। आज से पहले इसका दाम 1595.50 रुपये था। 14.2 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर यानि घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कमर्शियल LPG सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य व्यावसायिक संस्थानों में होता है। इससे पहले अक्टूबर में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 15 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। ताजा कटौती के बाद 1 नवंबर से कमर्शियल LPG की नई कीमत मुंबई में 1542 रुपये, कोलकाता में 1694 रुपये और चेन्नई में 1750 रुपये हो गई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक, पटना में अब 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर 1876 रुपये, नोएडा में 1876 रुपये, लखनऊ में 1876 रुपये, भोपाल में 1853.5 रुपये और गुरुगाम में 1607 रुपये में मिलेगा।

