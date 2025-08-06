क्या आप जानते हैं कहां है मां गंगा का मायका? साल में 6 महीने यहीं रहती है माता

नारी डेस्क: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बसा मुखवा गांव केवल एक गांव नहीं, बल्कि श्रद्धा, परंपरा और भक्ति का प्रतीक है। यही वह पवित्र स्थल है जिसे मां गंगा का मायका कहा जाता है। हर साल जब सर्दियों में गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं और हिमालय की चोटियां बर्फ से ढक जाती हैं, तब मां गंगा की मूर्ति को विधिपूर्वक मुखवा लाया जाता है। यहां पर विशेष पूजा-अर्चना की जाती है और मां गंगा सर्दियों के मौसम में यहीं निवास करती हैं।



मुखवा की विशेषताएं

यह गांव हर्षिल घाटी के पास स्थित है, जो अपने सेब के बागानों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। मुखवा की वादियों में एक अद्भुत आध्यात्मिक शांति और दिव्यता महसूस होती है। श्रद्धालु यहां गंगोत्री से लौटते समय जरूर दर्शन करते हैं, क्योंकि यह गंगा मां का शीतकालीन निवास है।



धार्मिक महत्व

मुखवा सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि आस्था का केंद्र है। मां गंगा के मायके के रूप में इसकी पहचान होने के कारण, यहां विशेष त्योहारों पर उत्सव मनाया जाता है। इस गांव के लोग खुद को गंगा माता के परिवार का हिस्सा मानते हैं। मुखवा का वातावरण अत्यंत शुद्ध, शांत और सुरम्य है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, साफ बहती नदियां और चारों ओर हरियाली, यह स्थान मन को भी शांति देता है और आत्मा को भी। अगर आप कभी उत्तराखंड की यात्रा करें, तो मुखवा गांव जरूर जाएं। यहां की भक्ति और प्रकृति का अद्भुत संगम आपको जीवन भर याद रहेगा।

