प्रेमानंद जी और राज कुंद्रा की मुलाकात से नाराज हैं खेसारी लाल, बोले- हर जगह प्रमोशन अच्छा नहीं

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 19 Aug, 2025 12:18 PM
प्रेमानंद जी और राज कुंद्रा की मुलाकात से नाराज हैं खेसारी लाल, बोले- हर जगह प्रमोशन अच्छा नहीं

नारी डेस्क:राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी हाल ही में वृंदावन स्थित संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे और उनका आर्शीवाद लिया। इस मुलाकात के दौरान राज कुंद्रा ने महाराज जी से कहा कि वह अपनी किडनी उन्हें देना चाहते हैं। जहां राज कुंद्रा की इस बात ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया तो वहीं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। 
खेसारी लाल यादव ने हाल ही में संत प्रेमानंद महाराज को लेकर की गई अपनी पोस्ट से सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। खेसारी का कहना है कि वे पाप धोने की मशीन नहीं हैं। अगर सच्ची आस्था है, तो उनकी शिक्षाओं का पालन करें। हर जगह प्रचार और प्रचार अच्छा नहीं लगता।" यह पोस्ट तेज़ी से वायरल हो गई और प्रशंसकों और फ़ॉलोअर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं। माना जा रहा है कि उन्होंने राज कुंद्रा पर निशाना साधा है। 

बता दें कि खेसाली खुद भी महराजा जी के भक्त हैं और उन्होंने कुछ महीने पहले ही प्रेमानंद महाराज पर आधारित एक भक्ति गीत भी बनाया था।  अब उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा- ‘प्रेमानंद महाराज जी को बस अनुभूति कीजिए, कुछ दिन से नोटिस किए हैं कि कई लो इमेज मेकिंग के लिए वहां जानें लगे हैं. वो कोई पाप धोने वाली मशीन नहीं है.’। 

खेसारी यादव ने आगे लिखा “सच्ची श्रद्धा है तो बस उनके बातो को अनुसरण कीजिए, हर जगह प्रमोशन और प्रचार ठीक नहीं लगता, भोरे भोरे ज़्यादा ज्ञान लगे फिर भी ठीक हैं.’। दरअसल कुछ लोगों का आरोप है कि राज कुंद्रा नेपब्लिसिटी स्टंट के लिए  महाराज जी से यह सब कहा। राज कुंद्रा ने इसका जवाब देते हुए कहा-"अगर सहानुभूति ही PR स्टंट है, तो हमें और देखनी चाहिए। प्यार और दया का मज़ाक न उड़ाएं; शायद आप भी किसी की जान बचा सकते हैं।" अब माना जा रहा है कि खेसरी ने भी उन्हें लेकर ही ये पोस्ट शेयर किया है। 
 

