KarwaChauth Mehendi Designs 2025: इतना गहरा आएगा रंग कि सखियां पूछेगी राज

नारी डेस्कः करवाचौथ व्रत की सेलिब्रेशन तेजी से चल रही हैं। इस व्रत पर हाथों पर मेहंदी लगाने की विशेष परंपरा है क्योंकि हिंदू धर्म में मेहंदी को सुहाग की निशानी माना जाता है। मेहंदी को सोलह श्रृंगार में शामिल किया गया है इसलिए हर त्योहार- शादी समारोह में महिलाएं शगुन के तौर पर मेहंदी जरूर लगवाती हैं। राखी-करवाचौथ जैसे फेस्टिवल पर तो हाथ-पैर पर खासतौर पर मेहंदी रचाई जाती है। मेहंदी के लिए कई तरह के डिजाइन्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे जैसे अरेबियन मेहंदी, फूल पत्तियों से भरी हैवी मेहंदी आदि। चलिए आपको कुछ मेहंदी के डिजाइन दिखाते हैं जो आपको एक ही नजर में पसंद आ जाएगी जो आप इस बार करवाचौथ व्रत के दौरान लगवा सकती हैं।



ये मेहंदी डिजाइन्स करवाचौथ व्रत के दौरान काफी पसंद की जाती है। इसे डिजाइन को भी आप लगवा सकते हैं।



ये डिजाइन बहुत ही प्यार लग रहा है अगर आप फुल आर्म्स पर भरवा मेहंदी लगाना चाहते तो ये डिजाइन आप चूज कर सकते हैं।



पैरों पर मेहंदी लगाना पसंद करते हैं तो ये हल्का-फुल्का सा डिजाइन आपके पैरों पर बहुत अच्छा लगेगा।



मोर वाली आकृति वाली ये मेंहदी उनके लिए बेस्ट है जो हल्का-फुल्का डिजाइन पसंद करती हैं।



कुछ इस तरह का डिजाइन भी महिलाओं को बहुत पसंद आता है।



मेहंदी तो लगा ली अब मेहंदी का रंग डार्क और गहरा भी होना चाहिए। इसके लिए आप घरेलू टिप्स फॉलो कर सकते हैं जो मेहंदी का रंग गहरा करने में बेहद कारगार होते हैं।



ये डिजाइन आपको कैसा लगा ये भी एक बार देखिए



नींबू और चीनी का घोल

मेहंदी डार्क करने का ये टिप तो सबसे पुराना और असरदार माना जाता है। मेहंदी लगाने के बाद जब यह सूखने लगे तो एक नींबू और थोड़ी चीनी का मिश्रण बनाकर उसे धीरे-धीरे मेहंदी पर लगाएं। इससे मेहंदी

की नमी बनी रहेगी और रंग गहरा होगा।



लौंग की भाप

मेहंदी सूखने के बाद लौंग की भाप लें। एक तवे पर कुछ लौंग रखें और उसे गर्म करें। फिर अपने हाथों को तवे के ऊपर धीरे-धीरे रखें ताकि लौंग की भाप मेहंदी पर पहुंचे। इससे मेहंदी का रंग डार्क हो जाता है।

लंबे समय तक लगी रहने दें मेहंदी

मेहंदी को कम से कम 6-8 घंटे (रात भर) लगे रहने दें। इससे रंग गहरा होता है और मेहंदी को पानी से ना उतारें। मेहंदी हटाने के बाद कुछ घंटों तक पानी से हाथों को न धोएं। जितना पानी से बचेंगे, रंग उतना गहरा और स्थाई रहेगा।

सरसों का तेल

मेहंदी हटाने के बाद उस पर सरसों का तेल लगाएं। सरसों का तेल लगाने से रंग गहरा होने लगता है। सरसो की जगह पर बादाम तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

कपूर और लौंग का तेल

मेहंदी का रंग गहरा करने के लिए कपूर और लौंग के तेल को मेहंदी लगाने से पहले हाथों में लगाएं। इससे रंग अधिक गहरा और चमकदार हो जाता है।

नीलगिरी का तेल

मेहंदी लगाने से पहले हाथों में नीलगिरी का तेल लगाएं। यह त्वचा के छिद्रों को खोलता है और रंग को गहरा करने में सहायक होता है।

कॉफी या चाय का पानी

यह वाला ट्रिक भी आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगी। बस मेहंदी के पेस्ट में पानी की जगह चाय या कॉफी का पानी मिलाएं। इससे मेहंदी का रंग और भी गहरा हो जाता है।

इन उपायों से आपकी मेहंदी का रंग गहरा और ज्यादा टिकाऊ हो सकता है। ध्यान रखें कि मेहंदी का रंग धीरे-धीरे डार्क होता है इसलिए धैर्य रखना तो बहुत जरूरी है।