वर्किंग मॉम्स लें  Kareena Kapoor से स्मार्ट Parenting Tips

नारी डेस्क: एक्ट्रेस करीना कपूर खान एक बेहतरीन मां हैं। उन्होंने प्रेग्नेंसी और वर्किंग वूमेन को लेकर धाराणओं को तोड़ा है। जहां एक्ट्रेस प्रेग्रेंसी में भी काम कर रही थीं, वहीं डिलीवरी के तुंरत बाद भी वो सेट पर वापस आ गई थीं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पूरा वक्त दिया। कई बार वो अपने बच्चों के स्कूल ड्रामा और पेरेंट्स मीटिंग में भी जाती दिखाई दी हैं। आइए जानते हैं करीना के स्मार्ट पेरेंटिंग टिप...

पेरेंटिंग को करें एन्जॉय

एक्ट्रेस मानती हैं कि प्रेगनेंसी किसी भी महिला के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन, साथ ही यह एक ऐसी ज़िम्मेदारी है जिसे निभाकर सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। एक्ट्रेस का कहना है कि प्रेगनेंसी के दौरान, बच्चे के जन्म और उसकी परवरिश के दौरान महिलाओं को अलग-अलग तरह के एक्सपीरिएंसेस होते हैं। तो वहीं, थकान और पोस्ट-पार्टम डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी होती हैं। करीना को भी इस दौरान नींद की कमी, रोते बच्चे को चुप कराने जैसी समस्याओं से गुज़रना पड़ा। ऐसे में उनकी सलाह देती हैं कि महिलाओं को शांत रहना चाहे और मातृत्व के इस फेज को पूरी तरह जीना चाहिए।

बच्चों के लिए रहें खुश

एक्ट्रेस कहती हैं कि बच्चे तभी खुश और हेल्दी रहेंगे जब उनकी मां स्वस्थ और प्रसन्न रह सकेगी। खासतौर पर वर्किंग मदर्स के मन में अक्सर इस बात का पछतावा होता है कि वे अपने बच्चे की सही तरीके से देखभाल नहीं कर रही हैं। ऐसी मांओं को करीना सलाह देती हैं कि वो अपने मन में पछतावे जैसी भावनाएं ना आने दें। खुश रहें और जितना समय अपने बच्चे के साथ बिताएं, उसे पूरी तरह जीएं।

पिता भी लें जिम्मेदारी

बच्चे की परवरिश मां और बाप दोनों की ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। एक्ट्रेस का मानना है कि भले ही लोग कहें कि मां ही बच्चे की देखभाल अच्छी तरह कर सकती है। लेकिन, पिता को भी यह समझना चाहिए कि पैरेंटिंग एक साझा ज़िम्मेदारी है। सैफ ने ये काम बखूबी किया है। अकसर वो बच्चों को स्कूल ले जाते और उनके साथ योगा करते दिखते हैं।