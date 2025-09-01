जोड़ों के दर्द से लेकर डायबिटीज तक, इन 5 परेशानियों में फायदेमंद है अंकुरित मेथी

नारी डेस्क : अंकुरित मेथी (Sprouted Fenugreek Seeds) हमारे रोजमर्रा के आहार में एक ऐसा हेल्दी विकल्प है, जिसके फायदे शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। अक्सर लोग अंकुरित चना, मूंग या दाल का सेवन करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही अंकुरित मेथी खाते हैं। आयुर्वेद और आधुनिक रिसर्च दोनों ही इस बात को मानते हैं कि अंकुरित मेथी का नियमित सेवन करने से शरीर की कई बड़ी परेशानियों को दूर किया जा सकता है।

क्या सच में अंकुरित मेथी फायदेमंद है?

अंकुरित मेथी वास्तव में सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद फाइबर, प्रोटीन, आयरन और एंटी-ऑक्सीडेंट शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाते हैं। यह पाचन तंत्र को मजबूत करती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद करती है और वजन घटाने में भी सहायक होती है। साथ ही इसमें सूजन और दर्द कम करने वाले गुण होते हैं, जिससे जोड़ों की समस्या में राहत मिल सकती है। दिल को स्वस्थ रखने, कोलेस्ट्रॉल घटाने और महिलाओं के हार्मोन संतुलन में भी यह मददगार मानी जाती है।

अंकुरित मेथी खाने से होने वाले बड़े फायदे

भूख को कंट्रोल करे

अगर आपको बार-बार भूख लगती है और खाने की इच्छा काबू में नहीं रहती, तो अंकुरित मेथी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें मौजूद फाइबर और पोषक तत्व आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं। इसका असर यह होता है कि पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है और ओवरईटिंग की आदत कम हो जाती है। यही वजह है कि वजन घटाने की कोशिश करने वालों के लिए अंकुरित मेथी एक प्राकृतिक और असरदार उपाय मानी जाती है।

डायबिटीज को रखे कंट्रोल में

अंकुरित मेथी डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें पाए जाने वाले एंटी-डायबिटिक गुण ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसका नियमित सेवन इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है और शुगर लेवल को अचानक बढ़ने या घटने से रोकता है। साथ ही यह डायबिटीज से जुड़ी थकान और कमजोरी जैसी परेशानियों को भी कम कर देता है।

जोड़ों के दर्द से राहत

आजकल कम उम्र में ही लोगों को घुटनों और जोड़ों का दर्द परेशान करने लगा है। ऐसे में अंकुरित मेथी एक अच्छा घरेलू नुस्खा साबित हो सकती है। इसमें मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। अगर इसे नियमित रूप से खाया जाए तो गठिया और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याओं से काफी हद तक राहत मिल सकती है।

इम्यूनिटी को बनाए मजबूत

अक्सर मौसम बदलने पर लोग जल्दी-जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, जिसकी एक बड़ी वजह होती है कमजोर इम्यूनिटी। अंकुरित मेथी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। इससे शरीर बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में सक्षम बनता है और सर्दी-जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है।

दिल की सेहत का रखे ख्याल

अगर आप अपने दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो अंकुरित मेथी का सेवन जरूर करें। यह शरीर में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाती है और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। इससे हार्ट अटैक और कोरोनरी आर्टरी डिजीज का खतरा घट सकता है। नियमित सेवन से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है और दिल से जुड़ी कई दिक्कतों से बचाव होता है।

अंकुरित मेथी खाने का सही तरीका

2 चम्मच मेथी के बीजों को रातभर पानी में भिगो दें।

सुबह पानी निकालकर इन्हें कपड़े में बांध दें, 1–2 दिन में बीज अंकुरित हो जाएंगे।

इन्हें कच्चा सलाद की तरह खाया जा सकता है या फिर हल्का भूनकर भी खाया जा सकता है।

रोजाना 1–2 चम्मच अंकुरित मेथी का सेवन करना काफी होता है।

ध्यान देने वाली बातें

अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया (लो ब्लड शुगर) की समस्या है, तो इसे खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लें, गर्भवती महिलाएं भी इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें और किसी भी तरह की दवा लेने वाले लोग नियमित सेवन से पहले एक्सपर्ट से बात जरूर करें।

अंकुरित मेथी एक छोटा-सा सुपरफूड है, जो डायबिटीज, जोड़ों के दर्द, इम्यूनिटी और दिल की बीमारियों से बचाव में मदद करता है। इसे अपनी डाइट में शामिल करके आप अपने शरीर को कई परेशानियों से बचा सकते हैं।

