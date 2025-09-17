22 साल की Wednesday एक्ट्रेस ने मोतियों से बनाया अतरंगी लुक, लोगों ने कह दिया ‘कपड़े पहन लो

नारी डेस्क: एमी अवॉर्ड्स 2025 का रेड कार्पेट हर साल की तरह इस बार भी ग्लैमर और स्टाइल से भरा हुआ था। हर सेलेब्रिटी ने अपने-अपने अंदाज में अपने बेस्ट लुक दिखाए। लेकिन इस बार ‘वेडनेसडे’ सीरीज की 22 साल की एक्ट्रेस जेना ओर्टेगा का स्टाइल कुछ अलग ही था, जो इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो गया।

जेना ने दिखाया अनोखा और अतरंगी स्टाइल

जेना ने इस बार रेड कार्पेट पर एक ऐसा आउटफिट पहना, जो किसी ने देखा तो दंग रह गया। उन्होंने जो टॉप पहना था, वो कपड़े से नहीं, बल्कि ज्वेल्स, मोतियों, क्रिस्टल और स्टोन्स से बनाया गया था। इस टॉप का डिजाइन इतना खास था कि ये देखने में एक बड़े स्टेटमेंट नेकपीस जैसा लग रहा था। टॉप की लंबाई काफी छोटी थी, जिससे उनका लुक और भी ज्यादा अलग नजर आ रहा था।

पीछे से भी था शानदार डिजाइन

जब जेना पीछे मुड़ीं, तो उनका टॉप का बैक डिजाइन भी सामने जैसा ही ग्लैमरस और कातिलाना था। यह पूरी तरह से उनकी स्टाइलिंग को और बेहतर बना रहा था। जेना ने इस दमदार टॉप के साथ एक ब्लैक रंग की बॉडी-हगिंग स्कर्ट पहनी थी, जिसमें हाई स्लिट था। यह स्लिट उनकी फिगर को और भी हाइलाइट कर रहा था और पूरे लुक में ड्रामा भी जोड़ रहा था।

परफेक्ट फुटवियर और जूलरी

जेना ने अपने आउटफिट के साथ ब्लैक स्ट्रैपी हील्स पहनीं, जो उनकी लंबाई को बढ़ा रही थीं और स्कर्ट के स्लिट को भी खूबसूरती से दिखा रही थीं। जूलरी में उन्होंने डायमंड के ड्रॉप इयररिंग्स चुने थे, जबकि गले में कुछ नहीं पहना था। साथ ही, उनकी ब्रेसलेट और रिंग्स ने लुक को कंप्लीट किया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें और मिली सलाह

जेना का यह लुक जितना खास था, उतना ही कुछ लोगों को समझ नहीं आया। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हुईं और कई लोगों ने मजाक में कहा, “कपड़े पहन लो।” उनकी इस स्टाइल को लेकर यूजर्स के अलग-अलग रिएक्शन आ रहे हैं। एमी अवॉर्ड्स में जेना के साथ एक्ट्रेस कैथरीन भी मौजूद थीं, जिनका ब्लैक स्ट्रैपलेस गाउन भी खूब सुर्खियां बटोर रहा था।

22 साल की जेना ओर्टेगा ने एमी अवॉर्ड्स 2025 के रेड कार्पेट पर एक ऐसा स्टाइल दिखाया, जो सबको चौंका गया। ज्वेल्ड टॉप और हाई स्लिट स्कर्ट के साथ उनका लुक बेहद ग्लैमरस था, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को यह स्टाइल समझ नहीं आया और उन्होंने मजाक में उनकी आलोचना भी की। ऐसे स्टाइलिश और बोल्ड अवतार के लिए जेना हमेशा चर्चा में रहती हैं।