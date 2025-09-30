30 SEPTUESDAY2025 8:28:34 PM
​दुर्गा पूजा पंडाल में Jaya-Bachchan का जलवा, लाल साड़ी में हंसीं इतनी कि लोग यकीन ही नहीं कर पाए

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 30 Sep, 2025 04:24 PM
​दुर्गा पूजा पंडाल में Jaya-Bachchan का जलवा, लाल साड़ी में हंसीं इतनी कि लोग यकीन ही नहीं कर पाए

 नारी डेस्क: अक्सर मीडिया के सामने अपने सख्त तेवरों के लिए जानी जाने वाली जया बच्चन का ऐसा रूप शायद ही किसी ने देखा होगा। नॉर्थ बॉम्बे दुर्गा पूजा पंडाल में जब वह पहुंचीं, तो वहां उनका हंसता-मुस्कुराता चेहरा हर किसी को हैरान कर गया। काजोल की मौजूदगी ने इस बार पूरे माहौल को हल्का-फुल्का बना दिया और जया का एक अलग ही रूप सामने आया।

काजोल ने कराया पोज

जैसे ही पूजा समाप्त हुई, काजोल जया बच्चन को सीधे पैप्स के सामने ले गईं। पहले दोनों ने परिवार संग तस्वीरें खिंचवाईं, लेकिन अगले ही पल काजोल ने जया को अकेले पोज देने के लिए खड़ा कर दिया। मजेदार बात यह रही कि काजोल ने बच्चे की तरह जया को गाइड किया "अब सोलो पोज, अब स्माइल, अब थंब्स अप!"। इस दौरान वह जोर-जोर से ताली भी बजाती रहीं, जिसे देखकर जया भी अपनी हंसी नहीं रोक पाईं।

हंसी रोक न पाईं जया

काजोल की इन हरकतों ने पूरे माहौल को इतना मजेदार बना दिया कि जया बच्चन हंसते-हंसते पोज देती नजर आईं। इतना ही नहीं, काजोल और पैप्स की हूटिंग ने उन्हें और भी ज्यादा रिलैक्स कर दिया। यही नहीं, काजोल ने उनसे “थैंक्यू” तक बुलवाया और जया ने हंसते हुए हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया।

लाल साड़ी में सादगी भरा स्टाइल

इस मौके पर जया बच्चन सिल्क की खूबसूरत लाल साड़ी में नज़र आईं, जिसमें सुनहरी जरी बॉर्डर और बूटियों का काम किया गया था। उनका पल्लू जालीदार पैटर्न से सजाया गया था, जो लुक को रिच टच दे रहा था। उन्होंने इसे बेहद सिंपल ब्लाउज के साथ पेयर किया, जो उनके क्लासिक अंदाज को और निखार रहा था। जया का यह देसी अवतार सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ।

जूलरी और हेयरस्टाइल का खास अंदाज

जया ने अपने लुक को और खास बनाने के लिए रूबी-डायमंड जूलरी कैरी की। उनके इयररिंग्स और लेयरिंग वाला नेकपीस बेहद एलीगेंट लगे। हाथों में रूबी-डायमंड ब्रेसलेट, घड़ी और अंगूठी उनके स्टाइल को पूरा कर रहे थे। वहीं, लाल बिंदी और बन में सजाया गया गुलाब उनके लुक को परफेक्ट देसी टच दे रहा था।

काजोल का ग्लैमरस लुक

काजोल इस मौके पर टिशू की खूबसूरत साड़ी में आईं। उनकी साड़ी पर सुनहरी एम्ब्रॉयडरी और पैच वर्क किया गया था। उन्होंने इसे स्लीवलेस ब्लाउज के साथ स्टाइल किया, जिससे उनका लुक पारंपरिक होने के साथ-साथ मॉडर्न भी लग रहा था। लाल चूड़ियां, बड़े फ्लोरल स्टड इयररिंग्स और साइड पार्टीशन बन ने उनके अंदाज को और भी खास बना दिया।

लोगों का रिएक्शन

जया बच्चन को इतनी खुलकर हंसते देख फैन्स का यकीन ही नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोग तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। किसी ने लिखा, “काजोल ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया”, तो किसी ने मजाक में कहा, “ये असली जया नहीं, उनका AI वर्जन है”। वहीं, कुछ ने इसे काजोल और जया की प्यारी बॉन्डिंग बताया।  

