Bollywood ने खो दिया एक और हीरो, जामतार 2 फेम एक्टर का फंदे पर लटका मिला शव

  • Updated: 27 Oct, 2025 04:22 PM
Bollywood ने खो दिया एक और हीरो, जामतार 2 फेम एक्टर का फंदे पर लटका मिला शव

नारी डेस्क: 'जामताड़ा 2' और आगामी मराठी प्रोजेक्ट्स में अपनी भूमिका के लिए मशहूर अभिनेता और इंजीनियर सचिन चंदवाड़े अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने जलगांव के परोला स्थित अपने घर पर आत्महत्या कर ली। वह सिर्फ 25 वर्ष के थे, इतनी छोटी उम्र में इतन नाम कमाने के बावजूद उनका ये कदम उठाना फैंस के लिए सदमे से कम नहीं है। 

जानकारी के अनुसार चंदवाड़े कथित तौर पर पंखे से लटके पाए गए। उन्हें पहले उनके पैतृक गांव उंदिरखेड़े के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत बिगड़ गई। बाद में उनके परिवार ने उन्हें धुले के एक अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद, 24 अक्टूबर की रात लगभग 1.30 बजे उनका निधन हो गया।

जलगांव जिले के मूल निवासी, सचिन ने दो विपरीत करियरों में संतुलन बनाए रखा - पुणे के एक आईटी पार्क में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते हुए और साथ ही अभिनय के अपने जुनून को भी पूरा किया। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले ही, उन्होंने अपनी आगामी मराठी फिल्म 'असुरवन' का पोस्टर साझा किया था, जिसमें उन्होंने पूजा मोइली और अनुज ठाकरे के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। यह फिल्म इस साल के अंत में रिलीज़ होने वाली है।

