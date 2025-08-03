इंडस्ट्री में शोक की लहर: मशहूर एक्टर की  कैंसर से 71 की उम्र में हुआ निधन

नारी डेस्क: तमिल फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर एक्टर और कॉमेडियन मदन बॉब (Madan Bob) का कैंसर के कारण निधन हो गया है। उन्होंने 71 साल की उम्र में चेन्नई में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से तमिल सिनेमा और फैंस में शोक की लहर दौड़ गई है।
कौन थे मदन बॉब?
मदन बॉब का असली नाम कृष्णमूर्ति था। वे सिर्फ एक शानदार एक्टर ही नहीं, बल्कि टीवी शो जज और संगीत निर्देशक भी थे। उन्होंने तमिल फिल्मों के साथ-साथ टीवी की दुनिया में भी अपनी खास पहचान बनाई। खासकर उन्हें कॉमेडी के लिए खूब पसंद किया गया। उनकी कॉमिक टाइमिंग और हंसमुख अंदाज़ ने उन्हें हर उम्र के दर्शकों का चहेता बना दिया था।
टीवी से लेकर फिल्मों तक सफर
मदन बॉब ने मशहूर तमिल कॉमेडी शो ‘अस्थापोवाधु यारु’ को जज किया था, जिससे वे घर-घर में लोकप्रिय हो गए। उन्होंने तमिल सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी हैं, जिनमें प्रमुख हैं-
थेवर मगन
पूवे उनक्कागा
वनामे एलाई
इसके अलावा उन्होंने कुछ मलयालम फिल्मों में भी काम किया था।
600 से ज्यादा फिल्मों में काम
मदन बॉब ने अपने करियर में 600 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। वे हमेशा अपनी हास्य भूमिकाओं और पॉजिटिव एनर्जी के लिए याद किए जाते रहेंगे। उनकी मौजूदगी से सेट का माहौल हमेशा खुशनुमा हो जाता था।
लंबे समय से बीमार थे
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मदन बॉब पिछले कुछ सालों से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। उनका लंबे समय से इलाज चल रहा था, लेकिन आखिरकार उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
प्रभु देवा ने दी श्रद्धांजलि
मशहूर अभिनेता और कोरियोग्राफर प्रभु देवा ने सोशल मीडिया पर मदन बॉब की तस्वीर शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा- "हमने साथ में स्क्रीन शेयर की थी। उनकी मौजूदगी सेट पर हमेशा खुशी लाती थी। अपने हंसमुख स्वभाव से वो सभी को खुश रखते थे। उनके परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं। उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।"
फैंस और सेलेब्स ने किया याद
उनके निधन की खबर के बाद सोशल मीडिया पर फैंस और इंडस्ट्री के तमाम सितारे उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सभी ने इस बात को माना कि मदन बॉब जैसा कलाकार बार-बार नहीं आता। मदन बॉब भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका योगदान, उनके किरदार और उनका हंसता-हंसाता अंदाज़ हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। तमिल इंडस्ट्री ने एक अनमोल रत्न को खो दिया है।