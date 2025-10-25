शरीर में भर गया गंदा कोलेस्ट्रॉल, शरीर देता है ये  6 संकेत  डॉक्टर ने बताया कैसे निकलेगा ‘पीला कचरा’

नारी डेस्क: कोलेस्ट्रॉल बढ़ना एक गंभीर और ‘साइलेंट’ बीमारी है। जब तक इंसान को एहसास होता है, तब तक उसकी दिल की धमनियां काफी संकरी हो चुकी होती हैं। शरीर बार-बार चेतावनी देता है, लेकिन हम रिपोर्ट्स पर भरोसा करके उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। कि बिना दर्द और बिना आवाज के बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आपकी रक्त नलियों को धीरे-धीरे जकड़ लेता है और यही आगे चलकर हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्लॉकेज का कारण बनता है।

क्या होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ना?

शरीर को थोड़ी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, लेकिन जब खराब (LDL) कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो यह धमनियों की दीवारों पर जमने लगता है और एक मोटी परत बना देता है। इससे रक्त प्रवाह धीमा या रुक जाता है, जिसके कारण दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है यही स्थिति हार्ट डिजीज का कारण बनती है।

शरीर के 6 संकेत जो बताते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है

सीढ़ियां चढ़ते ही सीने में दर्द या भारीपन: अगर आप थोड़ी सी मेहनत पर ही सीने में दबाव या दर्द महसूस करते हैं और सांस तेजी से फूलने लगती है, तो यह दिल की धमनियों के संकरे होने का संकेत है।आराम करने पर यह ठीक हो जाए तो भी इसे नजरअंदाज न करें।

ECG नॉर्मल होने का मतलब दिल स्वस्थ होना नहीं: ECG केवल दिल की धड़कन की स्थिति दिखाता है, जबकि शुरुआती ब्लॉकेज या कोलेस्ट्रॉल की जमावट इसमें नहीं दिखती। अगर ECG रिपोर्ट नॉर्मल हो, फिर भी थकान या सांस फूलने जैसे संकेत हों तो आगे की जांच कराना जरूरी है।

पैरों में झनझनाहट और जकड़न: अगर पैरों या पिंडलियों में ठंडापन, झनझनाहट या जकड़न बार-बार महसूस हो, तो यह संकेत है कि ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो गया है और धमनियों में ब्लॉकेज शुरू हो रहा है।

चेहरे पर पीलापन आंखों के आसपास फैटी परतें: आंखों के पास पीले दाग या त्वचा पर हल्के उभार दिखाई देना हाई कोलेस्ट्रॉल का लक्षण हो सकता है। यह शरीर में फैट जमने का संकेत देता है।

जल्दी थकान और चक्कर आना: थोड़ा सा काम करते ही थकान या हल्के चक्कर आना बताता है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही — यानी धमनियों में खून का प्रवाह बाधित है।

कंधे और गर्दन में जकड़न या दर्द: धमनियों में ब्लॉकेज होने से खून का प्रवाह ऊपर के हिस्सों में कम हो जाता है, जिससे कंधों, गर्दन या जबड़े में लगातार दर्द या जकड़न रहती है।

कैसे साफ करें धमनियों का ‘पीला कचरा’

सुबह खाली पेट एक गिलास गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर पिएं। लहसुन और हल्दी का सेवन नियमित करें, ये खून को साफ रखने में मदद करते हैं। तला-भुना, जंक फूड, स्मोकिंग और शराब से दूरी बनाएं। रोजाना 30 मिनट तेज चलना या योग करें। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हर 6 महीने में जरूर कराएं।

डॉ. का अलर्ट

हाई कोलेस्ट्रॉल को ‘साइलेंट किलर’ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बिना दर्द के दिल को नुकसान पहुंचाता है। लक्षण नजर आते ही जांच कराएं और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं — यही दिल को बचाने का असली उपाय है।

नोट (Disclaimer): यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। यह किसी चिकित्सीय सलाह या इलाज का विकल्प नहीं है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए हमेशा योग्य डॉक्टर से परामर्श लें।